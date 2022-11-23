ГК ТОЧНО построит в Ялте элитное жилье с бассейнами и террасами
Федеральный девелопер ГК ТОЧНО показал проект премиального жилого комплекса на южном берегу Крыма
«Роялта» — это жилой комплекс премиум-класса площадью более 25 тыс. кв. метров в центральной части Ялты на улице Спендиарова.
В пресс-службе девелопера отметили, что месторасположение комплекса очень удачное: в пешей доступности находятся набережная, рестораны и кафе, школа и детские сады, поликлиники и больницы, банк, рынок и даже яхт-клуб. А чтобы выехать на шоссе для путешествия по Большой Ялте, потребуется всего несколько минут.
Комплекс спроектирован в концепции закрытого клуба. Это элитная курортная резиденция, куда можно сбежать из мегаполиса и наполниться энергией природы, сохраняя привычный уровень премиального комфорта и окружения. Концепция закрытого клуба обеспечит его резидентам безопасность, уединение и покой.
Всего в «Роялте» будет 7 корпусов на 2-9 этажей и 280 квартир: одно-, двух- и трехкомнатные, двухэтажные и трехуровневые.
ГК ТОЧНО предлагает 17 видов планировочных решений. Независимо от площади, количества комнат и этажности, каждая из квартир располагает собственной террасой площадью от 9 кв. метров и полным набором сервисов отельного уровня. В проекте каждой квартиры предусмотрены просторные ванные комнаты с панорамными окнами в пол. Отметим, что для строительства и отделки выбрали только натуральные и экологичные материалы: дерево и природный камень, металл и керамика, клинкер и керамогранит.
Архитектуру резиденции разрабатывали в стиле MODERN CLASSIC. Это симметричные, выверенные линии с аккуратным использованием декора и спокойствием в архитектурных приемах. Девелоперу удалось бережно вписать резиденцию в существующую экосистему района, не нарушив стилистическую и функциональную гармонию окружающего пространства.
ГК ТОЧНО также сохранит краснокнижные деревья, многим из которых уже более ста лет.
У резиденции особенный ландшафт — двор состоит из нескольких террас, которые каскадом спускаются в сторону набережной. На четырех уровнях разместятся жилые корпуса разной этажности с премиальными резиденциями и пентхаусами, а также редкие форматы квартир. Например, трехуровневые квартиры с подземным этажом, где можно обустроить винный погреб или комнату отдыха. Также здесь предусмотрен двор с авторским озеленением, панорамный инфинити-бассейн с прозрачной внешней стеной, игровые площадки и воркаут-зона.
Также девелопер предусмотрел стильные общественные пространства с ресторанами и барами премиум-класса. Для истинных ценителей — собственный погреб, где вина будут дозревать в оптимальных температурных условиях.
Территория комплекса полностью закрыта и находится под охраной с видеонаблюдением 24/7. Автостоянка расположена под землей и позволяет сохранить двор свободным от машин. Попасть в паркинг можно на лифте. Всего в подземном паркинге 453 машино-места, плюс гостевая парковка на еще 118 мест.
Еще одна удобная и необходимая опция — кладовые, в комплексе их 237. Там можно будет хранить любые габаритные предметы: от комплекта автомобильных шин до спортивного снаряжения.
Проектная декларация размещена на сайте. Застройщик — OOO «Специализированный застройщик «Роялта». Проект реализуется по 214-ФЗ.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на заброшенной территории завода построят элитный ЖК «Патрики».