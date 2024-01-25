МегаФон расширил сеть LTE в Динском районе Краснодарского края

Еще быстрее и доступнее связь МегаФона стала в станице Новотитаровской и поселке Южном Динского района

В двух населенных пунктах Динского района оператор зафиксировал рост мобильного трафика. В ответ на увеличившийся спрос МегаФон установил для селян дополнительное телеком-оборудование. Это сняло часть нагрузки с действующих базовых станций и повысило скорость загрузки данных в регионе до 50 Мбит/с.

Улучшения коснулись станицы Новотитаровской и поселка Южного, где проживают более 35 тыс. жителей. Помимо объектов культурной, спортивной и социальной значимости в этих населенных пунктах есть крупные промышленные предприятия, позволяющие не выезжать на работу в краевую столицу. Еще одно преимущество этих мест — удобные маршруты к Черному или Азовскому морям.

Как показала обезличенная аналитика оператора, в декабре 2023 года против декабря 2022 объём передачи данных в этих локациях вырос в 1,5 раза. В среднем станичники и селяне прокачивают более 2 тыс. ТБ трафика в год. Такой объём информации эквивалентен просмотру свыше 223 тыс. фильмов в HD‑формате.

Читайте также: Сёла Новокубанского района подключили к 4G МегаФона

«Нам важно предоставлять своим абонентам доступ к качественным услугам связи, где бы они не находились: дома, на работе, отдыхе или в пути. Новое техническое решение привело к росту ёмкость сети в Новотитаровской и Южном на 20%, теперь пользоваться цифровыми сервисами клиентам станет еще комфортнее», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Также в регионе растет популярность звонков с технологией VoLTE. Она обеспечивает пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G. В прошедшем году жители края проговорили свыше 2 млрд минут в месяц, равные 4,5 годам беспрерывного общения.