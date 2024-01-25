Вечером 24 января в краснодарском ТЦ «Красная площадь» полиция задержала сборщика подписей за кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Его штаб рассказал Юга.ру, что со сборщиком все хорошо, а подписи собраны

Задержанного Дмитрия Новожилова доставили в отдел МВД по Прикубанскому району Краснодара и после объяснений отпустили без протокола. Сотрудница краснодарского штаба Надеждина рассказала редактору Юга.ру, что полицейские отпустили Дмитрия только в три часа ночи, но обращались с ним корректно и вежливо.

Также она пояснила, что охранник торгового центра вызвал полицию, считая, что сборщик должен был согласовать свою деятельность с администрацией ТЦ. Однако торговые центры являются общественными пространствами, разрешенными для агитации, поэтому сборщик не нарушал закон, заключили в штабе.