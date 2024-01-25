В Краснодаре сборщика за Надеждина отпустили без протокола. Краевой штаб кандидата уже собрал больше необходимых подписей

Краснодарский край

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  • Штаб Надеждина в Краснодаре © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    Штаб Надеждина в Краснодаре © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Вечером 24 января в краснодарском ТЦ «Красная площадь» полиция задержала сборщика подписей за кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Его штаб рассказал Юга.ру, что со сборщиком все хорошо, а подписи собраны

Задержанного Дмитрия Новожилова доставили в отдел МВД по Прикубанскому району Краснодара и после объяснений отпустили без протокола. Сотрудница краснодарского штаба Надеждина рассказала редактору Юга.ру, что полицейские отпустили Дмитрия только в три часа ночи, но обращались с ним корректно и вежливо.

Также она пояснила, что охранник торгового центра вызвал полицию, считая, что сборщик должен был согласовать свою деятельность с администрацией ТЦ. Однако торговые центры являются общественными пространствами, разрешенными для агитации, поэтому сборщик не нарушал закон, заключили в штабе.

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«Штаб в Краснодаре собрал около 3900 подписей. По остальному региону — еще около 1500. Так что идем с хорошим запасом на отбраковку», — заключила сотрудница штаба Надеждина в Краснодаре.

Под отбраковкой она имела в виду долю подписей, которую ЦИК РФ обязательно назовет некачественными или неподлинными.

Сбор подписей в регионах завершается 25 января.

Как сообщали Юга.ру, за выходные 20 и 21 января в Краснодаре собрали больше тысячи подписей за выдвижение Надеждина в президенты РФ. Почитать подробнее о сборах в Краснодарском крае и кандидате можно здесь.

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В Краснодаре сборщика за Надеждина отпустили без протокола. Краевой штаб кандидата уже собрал больше необходимых подписей
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