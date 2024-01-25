Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ лучших дебетовок 2023 года
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в рейтинге лучших дебетовых карт 2023 года по версии портала Выберу.ру
В исследовании учли все накопленные банками позиции в рейтингах Выберу.ру по дебетовым картам за 2023 год.
При составлении рейтинга учли:
- ставки на остаток средств на счете карты;
- величину кешбэка и условия обмена бонусов на рубли;
- условия перевода средств в другие банки;
- условия снятия наличных;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и другие параметры.
В итоговый рейтинг попали 20 самых выгодных предложений российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2023 года).
На базе «Прибыли» Уралсиб создал кобрендовую карту ФК «Краснодар»::
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.
Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.
Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей.
С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 12% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно. Условие то же: ежемесячные расходы по карте — не менее 10 тыс. рублей.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Ранее еще одна карта Уралсиба — «120 дней на максимум» — вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения. А «Уралсиб Бизнес Онлайн» попал в рейтинг лучших интернет-банков для предпринимателей.
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