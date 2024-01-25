Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ лучших дебетовок 2023 года

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото user18526052 на ru.freepik.com
    © Фото user18526052 на ru.freepik.com

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в рейтинге лучших дебетовых карт 2023 года по версии портала Выберу.ру

В исследовании учли все накопленные банками позиции в рейтингах Выберу.ру по дебетовым картам за 2023 год.

При составлении рейтинга учли:

  • ставки на остаток средств на счете карты;
  • величину кешбэка и условия обмена бонусов на рубли;
  • условия перевода средств в другие банки;
  • условия снятия наличных;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и другие параметры. 

В итоговый рейтинг попали 20 самых выгодных предложений российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2023 года).

На базе «Прибыли» Уралсиб создал кобрендовую карту ФК «Краснодар»::

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом.

Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий.

Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей.

С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов — 12% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно. Условие то же: ежемесячные расходы по карте — не менее 10 тыс. рублей.

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Ранее еще одна карта Уралсиба — «120 дней на максимум» — вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения. А «Уралсиб Бизнес Онлайн» попал в рейтинг лучших интернет-банков для предпринимателей.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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