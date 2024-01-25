Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ лучших дебетовок 2023 года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в рейтинге лучших дебетовых карт 2023 года по версии портала Выберу.ру

В исследовании учли все накопленные банками позиции в рейтингах Выберу.ру по дебетовым картам за 2023 год.

При составлении рейтинга учли:

ставки на остаток средств на счете карты;

величину кешбэка и условия обмена бонусов на рубли;

условия перевода средств в другие банки;

условия снятия наличных;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и другие параметры.

В итоговый рейтинг попали 20 самых выгодных предложений российских банков из топ-100 по активам (на 1 декабря 2023 года).