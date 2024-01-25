Краснодарская компания планирует купить 14 тыс. кв. м офисов в Москве

25 января журналисты сообщили, что компания Lepta Capital, связанная с кубанскими нефтяниками, намерена приобрести около 14 тыс. кв. метров в офисном здании в Москве

«Коммерсантъ» узнал о готовящейся сделке от двух источников на рынке недвижимости. Деловой кластер Stone Towers находится в Москве — в Бумажном проезде между Белорусским вокзалом и Третьим транспортным контуром. Площади продает металлургический холдинг «Новосталь-М», выкупивший их в 2022 году за 5 млрд рублей. Стороны сделки не дали комментарии журналистам. В сентябре 2023 года компания пыталась продать недвижимость, запросив за нее 6 млрд рублей. Площади хотели купить компании акционеров «Лукойл», но покупателям не подошла цена.

Глава отдела по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова сказала «Коммерсанту», что обсуждаемое здание активно предлагается на рынке, а за площади просят 6,1 млрд рублей. Белова считает, что продать их за эту сумму сложно, учитывая, что дополнительно придется вложить до 1,5 млрд рублей в отделку. Судя по панорамам онлайн-карт лета 2023 года, строительство офисного кластера еще не завершено. Другой риелтор оценил актив в 7,5 млрд рублей с учетом НДС. Lepta Capital управляет 100 тысячами кв. метров недвижимости в Москве, Подмосковье и Краснодаре, в том числе — объектами в «Москва-Сити», Ostankino Business Park и Stone Towers. Учредитель ООО «Лепта Капитал» — Марина Шамара, совладелица ООО «КНГК-Групп», в которую входит Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В 2022 году его чистая прибыль составила 2,9 млрд рублей.