В 2024 году «Агрокомплекс им. Ткачева» вложит 10 млрд рублей в сельхозтехнику, ремонт заводов и магазины в Москве

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Christian Bueltemann, pixabay.com
    © Фото Christian Bueltemann, pixabay.com

Пресс-служба «Агрокомплекса» рассказала о новых инвестициях в производства в 2024 году

В 2023 году «Агрокомплекс им. Ткачева» инвестировал в предприятия 6,3 млрд рублей. В 2024 году на развитие сельхозпроизводств планируют направить на 70% больше средств. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«В прошлом году наибольшие объемы финансирования были связаны с обновлением парка сельскохозяйственной техники, реконструкцией объектов животноводства, модернизацией сахарных заводов и молокоперерабатывающего предприятия. В этом году, помимо инвестиций в сельское хозяйство и переработку, планируем вложения в развитие фирменной сети и ее логистики, в том числе для закрепления в столичном регионе», — рассказал гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина.

В 2024 году компания обновит машинно-тракторный парк сельхозпредприятий и планирует закупить около 600 единиц техники. Ожидается поддержка молочного и мясного животноводства.

Также в этом году в Краснодарском крае начнется строительство репродуктора бройлерных кур-несушек на птицефабрике «Кореновская». Реконструкция ждет «Павловский сахарный завод» и перерабатывающий завод «Сыры Кубани».

Компания планирует открывать новые магазины в Москве.

Напомним, что первый магазин «Агрокомплекс Выселковский» открылся в Москве в конце декабря 2023 года.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Инвестиции Промышленность Сельское хозяйство

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