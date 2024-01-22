В 2024 году «Агрокомплекс им. Ткачева» вложит 10 млрд рублей в сельхозтехнику, ремонт заводов и магазины в Москве

В 2023 году «Агрокомплекс им. Ткачева» инвестировал в предприятия 6,3 млрд рублей. В 2024 году на развитие сельхозпроизводств планируют направить на 70% больше средств. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В прошлом году наибольшие объемы финансирования были связаны с обновлением парка сельскохозяйственной техники, реконструкцией объектов животноводства, модернизацией сахарных заводов и молокоперерабатывающего предприятия. В этом году, помимо инвестиций в сельское хозяйство и переработку, планируем вложения в развитие фирменной сети и ее логистики, в том числе для закрепления в столичном регионе», — рассказал гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина.



В 2024 году компания обновит машинно-тракторный парк сельхозпредприятий и планирует закупить около 600 единиц техники. Ожидается поддержка молочного и мясного животноводства.



Также в этом году в Краснодарском крае начнется строительство репродуктора бройлерных кур-несушек на птицефабрике «Кореновская». Реконструкция ждет «Павловский сахарный завод» и перерабатывающий завод «Сыры Кубани».



Компания планирует открывать новые магазины в Москве.