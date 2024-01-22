В 2024 году «Агрокомплекс им. Ткачева» вложит 10 млрд рублей в сельхозтехнику, ремонт заводов и магазины в Москве
Пресс-служба «Агрокомплекса» рассказала о новых инвестициях в производства в 2024 году
В 2023 году «Агрокомплекс им. Ткачева» инвестировал в предприятия 6,3 млрд рублей. В 2024 году на развитие сельхозпроизводств планируют направить на 70% больше средств. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«В прошлом году наибольшие объемы финансирования были связаны с обновлением парка сельскохозяйственной техники, реконструкцией объектов животноводства, модернизацией сахарных заводов и молокоперерабатывающего предприятия. В этом году, помимо инвестиций в сельское хозяйство и переработку, планируем вложения в развитие фирменной сети и ее логистики, в том числе для закрепления в столичном регионе», — рассказал гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина.
В 2024 году компания обновит машинно-тракторный парк сельхозпредприятий и планирует закупить около 600 единиц техники. Ожидается поддержка молочного и мясного животноводства.
Также в этом году в Краснодарском крае начнется строительство репродуктора бройлерных кур-несушек на птицефабрике «Кореновская». Реконструкция ждет «Павловский сахарный завод» и перерабатывающий завод «Сыры Кубани».
Компания планирует открывать новые магазины в Москве.
Напомним, что первый магазин «Агрокомплекс Выселковский» открылся в Москве в конце декабря 2023 года.