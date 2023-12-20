Путин поручил передать участки земли в Сочи Российскому футбольному союзу
В Сочи может появиться центр подготовки сборных России по футболу
Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов власти федеральной территории «Сириус» необходимо передать земельные участки в селе Веселое Адлерского района в пользу Российского футбольного союза. Об этом пишет «Российская газета».
Доклад нужно представить до 30 апреля 2024 года, после этого — один раз в полгода. Ответственными за передачу земли и строительство центра подготовки сборных назначили премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
Место, где лежит олимпийская пыль:
Юга.ру писали, что председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева предложила создать на Черноморском побереье в районе Сочи экопарк под эгидой ЮНЕСКО.
А 1 января 2024 года в Краснодаре, Сириусе и на Кавминводах проведут Забег обещаний. Подробные условия читайте здесь.
Как писали Юга.ру, ФК «Сочи» 15 декабря сообщил о назначении главным тренером команды испанца Роберта Морено.