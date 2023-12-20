Путин поручил передать участки земли в Сочи Российскому футбольному союзу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи может появиться центр подготовки сборных России по футболу

Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов власти федеральной территории «Сириус» необходимо передать земельные участки в селе Веселое Адлерского района в пользу Российского футбольного союза. Об этом пишет «Российская газета».

Доклад нужно представить до 30 апреля 2024 года, после этого — один раз в полгода. Ответственными за передачу земли и строительство центра подготовки сборных назначили премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Место, где лежит олимпийская пыль:

Юга.ру писали, что председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева предложила создать на Черноморском побереье в районе Сочи экопарк под эгидой ЮНЕСКО.

А 1 января 2024 года в Краснодаре, Сириусе и на Кавминводах проведут Забег обещаний. Подробные условия читайте здесь.

Как писали Юга.ру, ФК «Сочи» 15 декабря сообщил о назначении главным тренером команды испанца Роберта Морено.

Владимир Путин Сириус Сочи Футбол

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Путин поручил передать участки земли в Сочи Российскому футбольному союзу
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