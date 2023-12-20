Путин поручил передать участки земли в Сочи Российскому футбольному союзу

В Сочи может появиться центр подготовки сборных России по футболу

Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов власти федеральной территории «Сириус» необходимо передать земельные участки в селе Веселое Адлерского района в пользу Российского футбольного союза. Об этом пишет «Российская газета».

Доклад нужно представить до 30 апреля 2024 года, после этого — один раз в полгода. Ответственными за передачу земли и строительство центра подготовки сборных назначили премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.