Краснодарский Колледж права, экономики и управления назвали одним из лучших образовательных учреждений России

Колледж права, экономики и управления (КПЭУ) вошел в федеральный рейтинг лучших образовательных учреждений по версии независимой исследовательской организации «Эксперт медиа групп»

Рейтинг составили по результатам исследований департамента статистики и экспертизы «ЭкспертМедиаГрупп» в России за 2023 год.

Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж права, экономики и управления» открыли в Краснодаре в 2001 году. Более 7 тыс. выпускников за эти годы получили среднее специальное образование в области юриспруденции, землеустройства, туризма и гостеприимства, экономики и бухгалтерского учета, коммерции. КПЭУ входит в тройку лидеров рынка негосударственного образования юга России, а в 2016 году стал лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи РФ».

Доктор экономических наук, директор Колледжа права, экономики и управления Снежана Лазовская рассказывает: «Нас называют колледжем нового поколения. И мы стремимся этому соответствовать. Для этого с педагогами мы создаем такую атмосферу, где важна индивидуальная образовательная траектория каждого студента, где есть диалог с родителями, где студенты являются главными участниками учебного процесса. Важно, что профессиональное развитие происходит в позитивном эмоциональном настрое, у нас много возможностей проявить себя в студенческих активностях. Свое развитие мы планируем самостоятельно, так как формат частного учебного заведения позволяет нам давать больше неформального своим студентам. При этом нам важно поддерживать высокие профессиональные стандарты качества на уровне федерации, поэтому войти в число лауреатов на всероссийском конкурсе было для нас важным признанием».

Отличительная черта колледжа — фокус на социальное развитие и помощь. Более 20 лет КПЭУ участвует в жизни краснодарской спецшколы-интерната №15 — студенты проводят праздники и мероприятия для особенных детей. Туристический клуб учебного заведения больше 15 лет регулярно организует походы по местам боевой славы. Волонтерский центр колледжа участвует в грантовых, всероссийских проектах и сам создает акции и мероприятия, объединяя волонтеров Краснодара. Ежегодно КПЭУ организует городские мероприятия для школьников города. Активисты колледжа рассказывают о своей жизни и проектах в сообществе ВКонтакте.

© Фото Александра Деревщукова, предоставлено ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления»

© Фото Александра Деревщукова, предоставлено ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления»

© Фото Александра Деревщукова, предоставлено ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления»

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В КПЭУ можно учиться очно или заочно, после 9 или 11 класса. Здесь студенты могут начать зарабатывать деньги своей смекалкой и социальной активностью: лучшие студенты колледжа по итогам рейтинга получают материальное вознаграждение. Колледж уже готовится принимать абитуриентов 2024 года. Подать документы можно онлайн на сайте колледжа. Телефон приемной комиссии: +7(918) 18-000-95.