В Краснодаре состоится лекция про детско-родительские отношения «Семья и как в ней уцелеть»
26 января в Краснодаре пройдет лекция, посвященная взаимоотношениям детей и родителей «Семья и как в ней уцелеть»
Лектор Ксения Луганская обсудит взаимоотношения детей и родителей и расскажет, как уцелеть в семье, какой бы она ни была:
«Иногда жизнь в семье напоминает американские горки — весело, громко, страшновато, на грани экстрима, но с сохранением здравого смысла и интереса к происходящему. Если вы уже купили билет на этот аттракцион или только планируете узнать, каково оно, приглашаем обсудить животрепещущие вопросы с родительской точки зрения. А если вдруг ваши родители до сих пор запрещают вам, советуют, докучают нотациями, приходите поддержать позицию детей в этом нелегком деле под названием семья».
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Мероприятие состоится в понедельник, 26 января, в 19:00 по адресу: улица Красная, 124Б, 5 этаж, 52 кабинет, место «Нора». Стоимость билета — 500 рублей (100 рублей — предоплата). Для записи на лекцию можно написать @net_pokoya.
Как писали ранее Юга.ру, краснодарцев 24 января приглашают на лекцию «Россия на пороге XIX века».