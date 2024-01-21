В Краснодаре состоится лекция про детско-родительские отношения «Семья и как в ней уцелеть»

26 января в Краснодаре пройдет лекция, посвященная взаимоотношениям детей и родителей «Семья и как в ней уцелеть»

Лектор Ксения Луганская обсудит взаимоотношения детей и родителей и расскажет, как уцелеть в семье, какой бы она ни была:

«Иногда жизнь в семье напоминает американские горки — весело, громко, страшновато, на грани экстрима, но с сохранением здравого смысла и интереса к происходящему. Если вы уже купили билет на этот аттракцион или только планируете узнать, каково оно, приглашаем обсудить животрепещущие вопросы с родительской точки зрения. А если вдруг ваши родители до сих пор запрещают вам, советуют, докучают нотациями, приходите поддержать позицию детей в этом нелегком деле под названием семья».