В 2024 году цены в санаториях Краснодарского края и Кавминвод вырастут до 14,5%

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • Санаторий «Им. Н.А. Семашко» в Кисловодске © Фото с сайта san-semashko.ru
    Санаторий «Им. Н.А. Семашко» в Кисловодске © Фото с сайта san-semashko.ru

Рост цен на отдых и лечение в санаториях Кубани и Ставрополья в 2024 году составит от 7% до 14,5%

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов считает, что прогноз напрямую зависит от логистической ситуации на юге России и от возможностей и желания россиян выезжать на отдых за границу.

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«Согласно нашей информации, рост цен по отношению к прошлому году в санаториях КМВ и Краснодарского края от объекта к объекту составит от 7 до 14,5%», — сказал Данилов.

По его словам, рынок не рассчитывает на резкий прирост загрузки. В случае сохранения ограничений на полеты в Крым и Краснодарский край можно ожидать повторения объемов 2023 года или прироста на 2-3% в целом по отрасли.

Как писали Юга.ру, популярные санатории Абхазии подняли цены на летний отдых минимум на 25%. Так, в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде с 26 июня на 12 ночей проживание обойдется в 203 тыс. рублей.

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