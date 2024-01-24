В 2024 году цены в санаториях Краснодарского края и Кавминвод вырастут до 14,5%

Рост цен на отдых и лечение в санаториях Кубани и Ставрополья в 2024 году составит от 7% до 14,5%

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов считает, что прогноз напрямую зависит от логистической ситуации на юге России и от возможностей и желания россиян выезжать на отдых за границу.

«Согласно нашей информации, рост цен по отношению к прошлому году в санаториях КМВ и Краснодарского края от объекта к объекту составит от 7 до 14,5%», — сказал Данилов.

По его словам, рынок не рассчитывает на резкий прирост загрузки. В случае сохранения ограничений на полеты в Крым и Краснодарский край можно ожидать повторения объемов 2023 года или прироста на 2-3% в целом по отрасли.