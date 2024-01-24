Популярные санатории Абхазии подняли цены на летний отдых минимум на 25%

Как выяснил корреспондент TourDom.ru 22 января, в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде с 26 июня на 12 ночей проживание обойдется в 203 тыс. рублей. В начале марта 2023 года редакция приводила цены на недельное размещение в «Самшитовой роще». Двухместный комфорт с 3 по 10 июня тогда стоил 64 тыс. рублей. Сейчас на те же даты за него просят 80,5 тыс. рублей, то есть, цена выросла на 25%.

По данным TourDom.ru, для бронирования на начало июня в санатории доступны только номера класса комфорт и только один трехкомнатный люкс. Другие варианты размещения уже распроданы.

В другом популярном пансионате «Литфонд» номеров на июнь не осталось, сообщает СМИ. Стартовая цена недельного размещения в третьей декаде мая — 42 тыс. рублей за двухместный номер в малом корпусе. В 2023 году в это же время можно было забронировать проживание за 25,9 тыс. рублей. Соответственно номера в пансионате подорожали на 62%.

24 января редакция Юга.ру заглянула на сайт «Литфонда» и выяснила, что на конец мая места в пансионате уже распродали.