Популярные санатории Абхазии подняли цены на летний отдых минимум на 25%

Абхазия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Редакция TourDom.ru обратила внимание на подорожание летнего отдыха в популярных санаториях Абхазии

Как выяснил корреспондент TourDom.ru 22 января, в санатории «Самшитовая роща» в Пицунде с 26 июня на 12 ночей проживание обойдется в 203 тыс. рублей.

В начале марта 2023 года редакция приводила цены на недельное размещение в «Самшитовой роще». Двухместный комфорт с 3 по 10 июня тогда стоил 64 тыс. рублей. Сейчас на те же даты за него просят 80,5 тыс. рублей, то есть, цена выросла на 25%. 

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По данным TourDom.ru, для бронирования на начало июня в санатории доступны только номера класса комфорт и только один трехкомнатный люкс. Другие варианты размещения уже распроданы. 

  • © Скриншот с сайта https://samshitovaya-roshcha.com/booking/?date=2024-06-26&nights=12&adults=2&children=&children-age=
    © Скриншот с сайта https://samshitovaya-roshcha.com/booking/?date=2024-06-26&nights=12&adults=2&children=&children-age=
  • © Скриншот с сайта https://samshitovaya-roshcha.com/booking/?date=2024-06-26&nights=12&adults=2&children=&children-age=
    © Скриншот с сайта https://samshitovaya-roshcha.com/booking/?date=2024-06-26&nights=12&adults=2&children=&children-age=
  • © Скриншот с сайта https://samshitovaya-roshcha.com/booking/?date=2024-06-26&nights=12&adults=2&children=&children-age=
    © Скриншот с сайта https://samshitovaya-roshcha.com/booking/?date=2024-06-26&nights=12&adults=2&children=&children-age=

В другом популярном пансионате «Литфонд» номеров на июнь не осталось, сообщает СМИ. Стартовая цена недельного размещения в третьей декаде мая — 42 тыс. рублей за двухместный номер в малом корпусе. В 2023 году в это же время можно было забронировать проживание за 25,9 тыс. рублей. Соответственно номера в пансионате подорожали на 62%.

24 января редакция Юга.ру заглянула на сайт «Литфонда» и выяснила, что на конец мая места в пансионате уже распродали.

  • © Скриншот с сайта TourDom.ru
    © Скриншот с сайта TourDom.ru
  • © Скриншот с сайта https://lit-fond.ru/rooms-suites?startDate=2024-05-20&startTime=14:00&endDate=2024-05-27&endTime=15:00&hotelID=40&headOfficeID=29&hotelName=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
    © Скриншот с сайта https://lit-fond.ru/rooms-suites?startDate=2024-05-20&startTime=14:00&endDate=2024-05-27&endTime=15:00&hotelID=40&headOfficeID=29&hotelName=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4

«Абхазия входит в рублевую зону, падение российской валюты сказывается и на росте инфляции в этой республике. Не исключено, что прошлый год был последним, когда отдых на абхазских курортах обходился заметно дешевле, чем в Краснодарском крае», — рассказал руководитель одной из туроператорских компаний.

Напомним, что в Краснодарском крае бронирование курортов на лето 2024 года выросло на 40%.

Как писали ранее Юга.ру, по прогнозам АТОР, спрос на санаторный отдых в Кавминводах в 2024 году вырастет на 30%. 

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Популярные санатории Абхазии подняли цены на летний отдых минимум на 25%

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