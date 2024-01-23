В 2023 году российские предприниматели взяли 19 млрд рублей льготных кредитов в РНКБ

За 2023 год банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 2 тыс. кредитов по госпрограммам поддержки малого и среднего бизнеса

Объем льготных кредитов в 2023 году вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го.

По госпрограмме кредитования субъектов МСП банк выдал больше 5 млрд рублей с начала 2023 года. Чаще всего льготные займы предприниматели оформляли на развитие обрабатывающего производства, арендного и гостиничного бизнеса, строительства, бизнеса и общепита.

Еще 3,3 млрд рублей бизнесу РНКБ предоставил в кредит под 5% годовых по программе Минсельхоза России. Больше 2 млрд рублей предприниматели получили в рамках зонтичного поручительства Корпорации МСП.

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«Кредитование на льготных условиях всегда остается востребованным у представителей малого и среднего бизнеса. В прошлом году около 40% выданных кредитов для бизнеса в РНКБ оформили в рамках государственных программ поддержки предпринимателей», — говорит старший вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Заявку на кредит на развитие бизнеса можно подать онлайн в мобильном приложении банка для юридических лиц или на официальном сайте РНКБ.