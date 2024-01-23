В поселке под Краснодаром дети добираются на учебу через затопленную ледяной водой дорогу

На кадрах видно, что школа №15, расположенная в поселке Южный (улица Черноморская, 1), сливает воду на прилегающую к ней дорогу. По словам автора, жители вынуждены покидать свои дома, а многим школьникам самое время пересаживаться на лодки. Вода, которая сливается, скапливается в пешеходной зоне близ школы, а также затапливает частный сектор.

«Этой зимой многие дети ежедневно добираются на учебу через затопленную ледяной водой пешеходную дорожку. Малыши с трудом двигаются вперед. Детские ножки тонут в холодной воде — риск заболеть очень велик, ведь минимум дважды в день они преодолевают этот путь. Проблеме уже не один год, однако никакие меры по улучшению ситуации не приняты», — написано в телеграм-канале поселка.

На видео люди жители показывают, как затопило их дворы, в том числе скважины. Теперь у многих нет доступа к чистой воде.