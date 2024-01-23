В поселке под Краснодаром дети добираются на учебу через затопленную ледяной водой дорогу
В YouTube появилось видео, на котором видно, как дети идут через затопленную водой пешеходную дорожку
На кадрах видно, что школа №15, расположенная в поселке Южный (улица Черноморская, 1), сливает воду на прилегающую к ней дорогу. По словам автора, жители вынуждены покидать свои дома, а многим школьникам самое время пересаживаться на лодки. Вода, которая сливается, скапливается в пешеходной зоне близ школы, а также затапливает частный сектор.
«Этой зимой многие дети ежедневно добираются на учебу через затопленную ледяной водой пешеходную дорожку. Малыши с трудом двигаются вперед. Детские ножки тонут в холодной воде — риск заболеть очень велик, ведь минимум дважды в день они преодолевают этот путь. Проблеме уже не один год, однако никакие меры по улучшению ситуации не приняты», — написано в телеграм-канале поселка.
На видео люди жители показывают, как затопило их дворы, в том числе скважины. Теперь у многих нет доступа к чистой воде.
Как писали Юга.ру, 24 ноября 2023 года на Горячий Ключ обрушились сильные дожди. За сутки выпало 64 мм осадков, в городе ввели режим ЧС. Непростая ситуация также сложилась в Ейском и Славянском районах Кубани, у жителей затопило дома. Через несколько дней так называемый «шторм века» настиг города Черноморского побережья. Ураган повалил деревья, унес кровли домов и смыл дороги. Власти пообещали выделить пострадавшим 38 млн рублей.