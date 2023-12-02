В Краснодарском крае пострадавшим из-за непогоды выделят 38 млн рублей

Предыстория: 24 ноября на Горячий Ключ обрушились сильные дожди. За сутки выпало 64 мм осадков, в городе вводили режим ЧС. Непростая ситуация также сложилась в Ейском и Славянском районах Кубани, у жителей затопило дома. 26 ноября «шторм века» настиг города Черноморского побережья. Ураган повалил деревья, унес кровли домов и смыл дороги.

1 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что пострадавшим из-за непогоды направят 38 млн рублей в качестве материальной помощи. Жители Горячего Ключа получат более 15,1 млн рублей, Славянского района — около 3 млн, Ейского района — 20,7 млн. Сейчас в муниципалитетах оценивают ущерб.



Также проживающим в зоне ЧС выплатят по 10 тыс. рублей, частично утратившим имущество — по 50 тыс., а полностью утратившим — по 100 тыс.



Напомним, что в Краснодарском крае в первые зимние выходные синоптики прогнозировали теплую, но ветреную погоду.