В Краснодарском крае пострадавшим из-за непогоды выделят 38 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Кубани выделят 38 млн рублей пострадавшим из-за шторма жителям Горячего Ключа, Славянского и Ейского районов

Предыстория: 24 ноября на Горячий Ключ обрушились сильные дожди. За сутки выпало 64 мм осадков, в городе вводили режим ЧС. Непростая ситуация также сложилась в Ейском и Славянском районах Кубани, у жителей затопило дома. 26 ноября «шторм века» настиг города Черноморского побережья. Ураган повалил деревья, унес кровли домов и смыл дороги.

Разрушительная красота:

1 декабря пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что пострадавшим из-за непогоды направят 38 млн рублей в качестве материальной помощи. Жители Горячего Ключа получат более 15,1 млн рублей, Славянского района — около 3 млн, Ейского района — 20,7 млн. Сейчас в муниципалитетах оценивают ущерб.

Также проживающим в зоне ЧС выплатят по 10 тыс. рублей, частично утратившим имущество — по 50 тыс., а полностью утратившим — по 100 тыс.

Напомним, что в Краснодарском крае в первые зимние выходные синоптики прогнозировали теплую, но ветреную погоду.

Горячий Ключ Деньги Ейский район Погода Славянский район Стихийные бедствия

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В Краснодарском крае пострадавшим из-за непогоды выделят 38 млн рублей
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