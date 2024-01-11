Ставрополье поставило первые 57 тонн муки в Китай

11 января пресс-центр Минэкономразвития сообщил , что Ставрополье поставило 57 тонн муки в Китай по «Цифровому шелковому пути». Данная продукция производится в Зеленокумске.

«Крупнейшее на юге России предприятие «Ника плюс» начало экспортировать муку в КНР. Электронная сделка впервые состоялась по проекту «Цифровой шелковый путь». Отгрузили пробную партию, 57 тонн. Наша продукция заинтересовала зарубежных партнеров, которые готовы продолжить сотрудничество», — рассказал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.



По его словам, в КНР из Ставрополья также экспортируют подсолнечное масло, минеральную воду, кондитерские изделия, мясо, овощи и хлеб.

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