Ставрополье поставило первые 57 тонн муки в Китай

Ставропольский край, В мире

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  • © Фото пользователя 8photo с сайта freepik.com
    © Фото пользователя 8photo с сайта freepik.com

Ставропольский край впервые экспортировал муку в Китай по «Цифровому шелковому пути»

11 января пресс-центр Минэкономразвития сообщил, что Ставрополье поставило 57 тонн муки в Китай по «Цифровому шелковому пути». Данная продукция производится в Зеленокумске.

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«Крупнейшее на юге России предприятие «Ника плюс» начало экспортировать муку в КНР. Электронная сделка впервые состоялась по проекту «Цифровой шелковый путь». Отгрузили пробную партию, 57 тонн. Наша продукция заинтересовала зарубежных партнеров, которые готовы продолжить сотрудничество», — рассказал министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

По его словам, в КНР из Ставрополья также экспортируют подсолнечное масло, минеральную воду, кондитерские изделия, мясо, овощи и хлеб.

Как писали ранее Юга.ру, в сентябре 2023 года в Новороссийске остановили поставки дизельного топлива на экспорт.

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