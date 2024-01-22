За выходные в Краснодаре собрали больше тысячи подписей за выдвижение Бориса Надеждина в президенты РФ

Адыгея, Краснодарский край

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  • Люди на сборе подписей за Надеждина в Краснодаре 22 января © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    Люди на сборе подписей за Надеждина в Краснодаре 22 января © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

В Краснодарском крае собрали больше половины необходимых подписей за оппозиционного кандидата в президенты России Бориса Надеждина. Он выступает за сменяемость власти и прекращение спецоперации

17 января в Краснодаре открыли штаб сбора подписей за кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Он работает на улице Красная, 118, офис 816. Чтобы попасть к нужным лифтам офисного здания, сотрудники штаба советуют искать дверь слева от стендап-бара и стенда Bloks. Штаб работает с 10:00 до 20:00, но на выходных его работу продлевали до 22:00 «в связи с большим наплывом людей».

Подписи за регистрацию Надеждина собирают по всему Краснодарскому краю. В большинстве городов и населенных пунктах нет штабов со стационарными адресами, вместо них работают мобильные сборщики.

К 21 января список сборщиков по Краснодарскому насчитывал 18 человек в 19 населенных пунктах. Также подписи собирают в Майкопе, столице Адыгеи, на улице Краснооктябрьской, 41.

Сборщики напоминают обязательно брать паспорт гражданина РФ (заграничный паспорт не подойдет). Оставить подпись могут только люди с постоянной пропиской в российском паспорте и датой рождения до 17 марта 2006 года. 

Собирать подписи планируют до 25 января включительно, если у сборщика не указаны другие даты.

В ноябре жители Краснодарского края могли тестировать систему дистанционного голосования:

Борис Надеждин выдвигается в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». До 31 января кандидаты от непарламентских партий должны собрать по 100 тыс. подписей, но не больше 2,5 тыс. от каждого региона. Судя по сообщениям в телеграм-канале регионального штаба, за прошедшие дни в Краснодарском крае собрали около 1,5 тыс. подписей.

Днем 22 января сайт кандидата заявляет о сборе 80 тыс. подписей. Штабы Надеждина в МосквеСанкт-Петербурге и Свердловской области уже собрали максимум для регионов.

О кандидате

В 1990-1997 годах Надеждин входил в совет народных депутатов Долгопрудного в Московской области. В 1997-1998-х был советником первого вице-премьера Бориса Немцова и помощником премьера Сергея Кириенко. В 1999-м был избран депутатом Государственной думы от партии «Союз правых сил». С 2019 года вернулся в совет депутатов городского округа Долгопрудный. В 2023-м Надеждин выдвигался в губернаторы Подмосковья, но не собрал подписи.

После того, как ЦИК не разрешила Екатерине Дунцовой собирать подписи, Надеждин остался единственным кандидатом, обещающим существенные реформы — начиная с отмены всех «идиотских законов» про ЛГБТ-пропаганду и репрессивных законов о фейках. Общаясь с женами мобилизованных, Надеждин сказал: «Самое главное, чем я могу помочь — закончить военную операцию. СВО — самая главная ошибка действующего президента. <...> Главное — установить мир».

В интервью «Бумаге»* Надеждин опроверг подозрения в согласованности своей кандидатуры с действующими властями и предположил, почему ему уже 20 лет удается безнаказанно критиковать Владимира Путина.

Как сообщали Юга.ру, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В сентябре 2023 года на Кубани состоялись муниципальные выборы. В соцсетях сообщали о нарушениях на участках и нападениях на сотрудников ТИК.

* Минюст РФ признал издание «Бумага» иноагентом.

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