Краснодарцы смогут поучаствовать в тренировке дистанционного голосования. Что нужно сделать?

Краснодарский край

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  • © Фото Kaitlyn Baker, unsplash.com
    © Фото Kaitlyn Baker, unsplash.com

С 15 по 17 ноября в Краснодарском крае протестируют государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы»

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный заявил, что тренировка нужна, чтобы «понять, как устроена система онлайн-голосования и помочь сделать ее лучше».

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) работает в России с 2019 года.

Чтобы принять участие в тренировке, нужно до конца суток 13 ноября подать заявление здесь. Это может сделать совершеннолетний пользователь, зарегистрированный на портале «Госуслуги».

Сама тренировка дистанционного голосования пройдет на портале ДЭГ.

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