Психиатров Ростовской области обвинили в подделке справок для 50 человек

Ростовская область

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

В Ростовской области на врачей возбудили 38 уголовных дел за подделку, изготовление или оборот поддельных документов

Под подозрением оказались сотрудники волгодонского филиала психиатрической больницы и работник наркологического диспансера. По версии следствия, с января 2020-го по ноябрь 2022 года они незаконно выдавали медсправки людям без прохождения обследований.

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«Своими противоправными действиями врачи способствовали незаконному получению прав на управление транспортом и пользованием оружием, а также трудоустройству на объекты атомно энергетического комплекса», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, справки получили более 50 человек, имеющих противопоказания и отклонения в состоянии здоровья.

Как пиали Юга.ру, краснодарский суд взыскал с выпускницы медвуза деньги за целевое обучение. Она отказалась отработать семь лет в селе.

Медицина Трудоустройство ФСБ

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Психиатров Ростовской области обвинили в подделке справок для 50 человек
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