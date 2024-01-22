Психиатров Ростовской области обвинили в подделке справок для 50 человек

В Ростовской области на врачей возбудили 38 уголовных дел за подделку, изготовление или оборот поддельных документов

Под подозрением оказались сотрудники волгодонского филиала психиатрической больницы и работник наркологического диспансера. По версии следствия, с января 2020-го по ноябрь 2022 года они незаконно выдавали медсправки людям без прохождения обследований.

«Своими противоправными действиями врачи способствовали незаконному получению прав на управление транспортом и пользованием оружием, а также трудоустройству на объекты атомно энергетического комплекса», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, справки получили более 50 человек, имеющих противопоказания и отклонения в состоянии здоровья.