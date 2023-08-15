Продажи антидепрессантов в Краснодарском крае выросли на 10% в 2023 году

В Краснодарском крае в 2023 году продажи антидепрессантов выросли на 10% в упаковках и на 12% в денежном эквиваленте. . Жители региона купили 241,1 тыс. пачек препарата на 168,5 млн рублей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщило агентство DSM Group.

В десятку брендов по продажам антидепрессантов в рублях вошли:

«Ципралекс» 18,7 млн;

«Феварин» 17,3 млн;

«Триттико» 16,3 млн;

«Велаксин» 11,2 млн;

«Бринтелликс» 11,1 млн;

«Рокона» 9,9 млн;

«Элицея» 9,8 млн;

«Дулоксента» 8 млн;

«Селектра» 7,2 млн;

«Серената» 7,1 млн.

По отношению к 2022 году выросли продажи препаратов «Элицеи» — на 172%, «Дулоксенты» — на 168% и «Серенаты» — на 138%.

Невролог Никита Свистунов рассказал СМИ, что рост продаж связан с общим социальным напряжением в стране. К тому же отношение людей к этим лекарствам становится более лояльным.



«Люди перестали бояться принимать антидепрессанты, а как только процент принимающих повышается, то сарафанное радио делает свое дело», — поделился врач.

Также, по мнению специалиста, популяризация антидепрессантов связана с форумами в интернете, где пациенты делятся результатами лечения.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае от алкоголизма лечатся 16 тысяч человек — это на 40% меньше, чем 5 лет назад.