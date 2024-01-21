В Краснодаре произошли аварии на нескольких котельных

Краснодарский край

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  • Снегопад в Краснодаре, 21 января 2024 г. © Антон Быков, Юга.ру
    Снегопад в Краснодаре, 21 января 2024 г. © Антон Быков, Юга.ру

Обильный снегопад в Краснодаре ночью с 20 на 21 января привел к авариям, как минимум, на четырех котельных

Вследствие обильного снегопада в ночь на 21 января в Краснодаре произошло несколько аварий на муниципальных котельных — об этом сообщил в своем телеграм-канале Максим Онищенко, заместитель мэра по вопросам городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

По словам чиновника, котельная на улице Славянской, 50, остановлена из-за порыва на сетях теплоснабжения, а котельная на Новгородской, 15/1 — из-за порыва водопроводной трубы, подающей воды для подпитки. Оба эти объекта обещают восстановить сегодня к 20:00. Но пока без тепла остаются около 17 малоэтажных домов в Славянском микрорайоне и несколько многоквартирных домов в районе ХБК.

Еще две аварии, как утверждает Онищенко, уже устранены. В котельной по адресу Восточно-Кругликовская ул., 55/4, из-за отключения электроэнергии некоторое время работал только один котел из трех. Также был ликвидирован порыв трубы рядом с котельной на Суворова, 53.

Ранее сегодня без электроэнергии из-за налипания снега на провода остались 5000 домов в Северском районе, а в минувшую пятницу глава АО «Краснодартеплосеть» пообещал на год раньше ввести в эксплуатацию котельную в Московском микрорайоне.

Аварии Краснодар Отопительный сезон

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