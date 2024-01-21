Пять тысяч домов в Северском районе остались без света

Налипание снега на провода вызвало 21 января отключение электроэнергии в значительной части Северского района

Более 5000 домовладений и несколько водозаборов в Северском районе Краснодарского края остались утром 21 января без электричества из-за налипания снега на провода с их последующим обрывом, что, в свою очередь, привело к выходу из строя нескольких трансформаторных подстанций — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Андрей Дорошевский.

По словам чиновника, 16 специалистов в составе пяти бригад «будут работать до полного восстановления электроснабжения всех потребителей». О проблемах с электроснабжением Дорошевский предлагает сообщать на телефон горячей линии предприятия «Россети»: 8-800-220-0-220.