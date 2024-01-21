Пять тысяч домов в Северском районе остались без света

Краснодарский край

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  • Последствия снегопада в Северском районе, 21 января 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Андрея Дорошевского, T.me/andreidoroshevskii
    Последствия снегопада в Северском районе, 21 января 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Андрея Дорошевского, T.me/andreidoroshevskii

Налипание снега на провода вызвало 21 января отключение электроэнергии в значительной части Северского района

Более 5000 домовладений и несколько водозаборов в Северском районе Краснодарского края остались утром 21 января без электричества из-за налипания снега на провода с их последующим обрывом, что, в свою очередь, привело к выходу из строя нескольких трансформаторных подстанций — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Андрей Дорошевский.

По словам чиновника, 16 специалистов в составе пяти бригад «будут работать до полного восстановления электроснабжения всех потребителей». О проблемах с электроснабжением Дорошевский предлагает сообщать на телефон горячей линии предприятия «Россети»: 8-800-220-0-220.

Ранее на этой неделе на горнолыжном курорте «Роза Хутор» начали работу курсы по спасению людей из-под лавин, а на трассе М-4 «Дон» к северу от города Шахты более 50 автомобилей повредили ходовую часть, попав в большие ямы на дорожном полотне.

Северский район Стихийные бедствия Энергетика

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