Глава «Краснодартеплосети» пообещал начать строить новую котельную на год раньше

Краснодарский край

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  • Котельная © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    Котельная © Фото пресс-службы администрации Краснодара

19 января глава АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко рассказал о долгах жителей и планах по строительству новой котельной

Задолженность краснодарцев за использованные услуги теплоснабжения достигла 450 млн рублей. К осени эта сумма должна сократиться за счет того, что в межсезонье долг не растет, поскольку поставки нет.

Строительство котельной № 27 в Краснодаре для устранения перебоев в отоплении начнут в 2024 году. Ранее планировалось приступать к стройке в 2025-м.

Как писали Юга.ру, власти кубанско столицы не разрешили проводить митинг, связанный с проблемами с отоплением. Жители Московского микрорайона жалуются на холодные батареи с 9 января. 

Ранее рассказывали, что власти Кубани в 2024 году планируют переселить из аварийного жилья почти тысячу человек.

Деньги ЖКХ Краснодар Строительство

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