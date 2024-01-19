Глава «Краснодартеплосети» пообещал начать строить новую котельную на год раньше

19 января глава АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко рассказал о долгах жителей и планах по строительству новой котельной

Задолженность краснодарцев за использованные услуги теплоснабжения достигла 450 млн рублей. К осени эта сумма должна сократиться за счет того, что в межсезонье долг не растет, поскольку поставки нет.

Строительство котельной № 27 в Краснодаре для устранения перебоев в отоплении начнут в 2024 году. Ранее планировалось приступать к стройке в 2025-м.