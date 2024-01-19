На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области десятки машин повредили колеса в ямах

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Водители обратились в редакцию Юга.ру с просьбой рассказать о ситуации на дорогах в Ростовской области

Водители сообщили Юга.ру, что на 968 километре трассы М-4 «Дон» (к северу от Шахт) около 50 машин повредили колеса, попав в глубокие ямы. Очевидцы рассказали, что у ближайших шиномонтажных мастерских собрались очереди. Люди говорили о намерении жаловаться в прокуратуру и «Автодор».

Отсутствие дорог, заросли амброзии и переполненные мусорки:

«Еду из Москвы в сторону Ростова и вижу пять машин на аварийках. Начинаю перестраиваться влево и ловлю большую дырку, где сетка. Позже понимаю, что колесо у меня пробито. Таких пострадавших на месте было много. За час еще у трех машин пробило колесо. На обочинах перевернутые фуры, валяются покрышки.

Я подошла к ДПС и попросила выписать протокол по данной ситуации. Мне отказали, заявив, что смысла судиться нет. Но сдаваться я не стала и позвонила в 112. Ко мне подъехали сотрудники ДПС, сделали протокол и все зафиксировали.

На дороге из Ставропольского края в сторону Москвы такая же ситуация. Около 50 машин пробили колеса», — рассказала нашей редакции пострадавшая. 

Пресс-служба «Автодора» подтвердила журналистке Юга.ру, что компания получала жалобы на качество дорог на указанном участке.

Как писали ранее Юга.ру, жители Краснодара напомнили властям о коллекторе, который не могут построить с 2012 года.

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