Wildberries начал выплачивать компенсации продавцам из Краснодарского края за ущерб от пожара на складе в Шушарах
19 января маркетплейс Wildberries заявил, что компенсации уже выплачены половине поставщиков
Пресс-служба Wildberries сообщила «Ъ-Кубань», что компания намерена выплатить компенсации всем поставщикам, чьи товары пострадали при пожаре на складе в Шушарах. Выплаты должны получить и кубанские поставщики.
Представители компании заявили, что компенсации уже выплатили половине поставщиков. Но маркетплейсу необходимо время, чтобы завершить оценку ущерба. При этом торговцы рассказывали, что ранее в подобных ситуациях компенсации приходилось ждать до трех месяцев.
Летом 2023-го партнеры Wildberries вышли на забастовку и стали закрывать пункты выдачи:
Пресс-служба Wildberries подчеркнула, что компенсацию выплатят всем продавцам, «даже если они изъявили добровольное желание отказаться от выплат». Деньги будут переводить поэтапно. Сумма рассчитана на основе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться.
«Для установления точной суммы мы сверим данные электронных учетных систем и проведем осмотр склада после допуска МЧС. Поэтому комментировать компенсацию отдельно для продавцов Краснодарского края преждевременно», — рассказали сотрудники маркетплейса.
Как сообщали Юга.ру, 13 января склад Wildberries под Санкт-Петербургом загорелся на площади в 70 тыс. кв. метров. Пожар локализовали через несколько часов. Ущерб от происшествия может достигнуть 17 млрд рублей.