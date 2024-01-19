Пресс-служба Wildberries сообщила «Ъ-Кубань», что компания намерена выплатить компенсации всем поставщикам, чьи товары пострадали при пожаре на складе в Шушарах. Выплаты должны получить и кубанские поставщики.

Представители компании заявили, что компенсации уже выплатили половине поставщиков. Но маркетплейсу необходимо время, чтобы завершить оценку ущерба. При этом торговцы рассказывали, что ранее в подобных ситуациях компенсации приходилось ждать до трех месяцев.