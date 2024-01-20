В Армавире появится новый микрорайон на площади 40 га. Его планируют строить семь лет

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы мэрии Армавира
    © Фото пресс-службы мэрии Армавира

Власти Армавира рассказали о благоустройстве нового микрорайона города на площади 40 гектар

Власти Армавира подписали договор о развитии Северного микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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На территории более 40 гектаров в границах улиц Григорьянца, Кондратенко и Молодежной построят новый ЖК, школу на 550 учащихся, детсад на 250 воспитанников, спортивные площадки и многоуровневую парковку.

Начать реализацию проекта планируют в текущем году, а завершить благоустройство — к 2031 году.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара и застройщик пообещали сделать тротуары, освещение и остановки в поселке Калинино до апреля 2024 года.

Армавир Благоустройство Строительство

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В Армавире появится новый микрорайон на площади 40 га. Его планируют строить семь лет
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