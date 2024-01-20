В Армавире появится новый микрорайон на площади 40 га. Его планируют строить семь лет

На территории более 40 гектаров в границах улиц Григорьянца, Кондратенко и Молодежной построят новый ЖК, школу на 550 учащихся, детсад на 250 воспитанников, спортивные площадки и многоуровневую парковку.



Начать реализацию проекта планируют в текущем году, а завершить благоустройство — к 2031 году.