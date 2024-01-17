Власти Краснодара не разрешили жителям проводить митинг, связанный с проблемами с отоплением

Предыстория: С 10 января у жителей трех районов Прикубанского округа Краснодара начались проблемы с отоплением. Проблемы с подачей ресурса были связаны с авариями на сетях. Власти пообещали жителям восстановить отопление через три дня после происшествия. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку из-за массового отключения электроснабжения. 16 января без тепла остались жители еще четырех многоэтажек на улице Ставропольской.

Заявка на митинг поступила в городскую мэрию 16 января. Об этом пресс-служба администрации Краснодара сообщила «Ъ-Кубань».



«Действительно, такая заявка была подана в администрацию Краснодара. Однако она была составлена с нарушениями требований законодательства, в том числе не указана дата проведения мероприятия», — заявили изданию в пресс-службе мэрии города.



Как пишет СМИ, сейчас горожане собираются идти на прием к главе краевой столицы Евгению Наумову. Недовольные жители хотят узнать о причинах проблем с отоплением и горячей водой и сроках их устранения. Также краснодарцы желают выяснить, кто виновен в многочисленных авариях.



«Проблема устранена частично. В ряд домов до сих пор не подано тепло. В моем доме на улице Трошева, 41 уже батареи теплые и горячая вода есть», — поделилась представительница инициативной группы Анна.