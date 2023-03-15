Партнеры Wildberries вышли на забастовку и стали закрывать пункты выдачи. В ответ компания блокирует их работу
Сотрудники маркетплейса устроили забастовку из-за новой системы штрафов
С 15 марта по всей России начались забастовки сотрудников пунктов выдачи заказов. Причиной массового недовольства стала новая система штрафов. Теперь с сотрудников удерживают полную стоимость товара, если покупатель возвращает его из-за брака или в посылке оказалась не та вещь.
Представители Wildberries заявили, что специальный алгоритм проанализировал подмены, порчу товаров, брак и выяснил, что в 98% случаев виноват сотрудник пункта выдачи. Оспорить штраф невозможно.
Выставлять штрафы стали с 3 марта, когда стало известно о принятом решении, пишет Forbes. Ситуация усугубилась 13 марта, когда в личные кабинеты сотрудников пришла информация о том, что они, при наличии долга, не смогут выводить свои деньги из системы.
В качестве забастовки пункты выдачи стали закрывать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.
В пресс-службе Wildberries опровергли информацию о забастовках и сказали, что пункты выдачи заказов продолжают работать в штатном режиме. Немного позже там подтвердили закрытие нескольких ПВЗ.
Владельцы пунктов выдачи стали сообщать в соцсетях, что в ответ на забастовку компания начала блокировать ПВЗ и разрывать договоры. Все товары, поступившие в закрытые пункты, требуют передать другим точкам.
Среди заблокированных есть предприниматель из Краснодарского края. Мужчина сказал, что к нему за товаром уже приезжали курьеры, но он отказался отдавать груз.
В специализированных чатах пишут, что владельцев, которые не откроют пункты в Краснодаре, ждут «жесткие и незамедлительные последствия».