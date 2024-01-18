«Магнит» расширил эксперименты с отечественным картофелем

В 2024 году принадлежащее «Магниту» хозяйство в Липецкой области отведет на экспериментальный сорт 40% площадей под картофелем

В 2023 году в Липецкой области специалисты компании «Москва на Дону» провели испытания нескольких экспериментальных отечественных сортов картофеля. Один из них оказался устойчивым к изменениям погоды и болезням растений, а также дал большой объем урожая. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети «Магнит».

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В 2023 году новый сорт протестировали на площади около 1,5 гектара. В 2024 году ее планируют увеличить до 206 из 507 гектаров общей площади под картофелем.



«В новом сезоне мы отведем под картофель российской селекции значительную площадь, а также предложим его нашим партнерам — сельхозпроизводителям, которые выращивают картофель для «Магнита» по модели, предполагающей совместное планирование будущего урожая», — рассказал директор по агропромышленным производствам «Магнита» Илья Гамов.