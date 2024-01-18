Красная Поляна, дагестанская крепость и ветряки. Роскосмос показал достопримечательности юга РФ с орбиты

На второй фотографии показана персидская цитадель Нарын-Кала , расположенная на Дербентском холме. Он возвышается над узким проходом между восточными отрогами Кавказского хребта и Каспийским морем. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На первом фото можно увидеть Ростовскую область . Субъект РФ включает 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений и 390 сельских поселений. Общая численность населения по данным Росстата составляет 4 млн 164 тыс. 547 человек.

Далее можно увидеть сочинскую тисо-самшитовую рощу. Реликтовый лес расположен на восточном склоне горы Ахун в в 2,5 км от берега Черного моря. Памятник древней природы и одно из самых легкодоступных и знаковых мест на курорте.

Также Роскосмос показал горнолыжный кластер Красная Поляна в Сочи. Он растянулся на 10 км вдоль реки Мзымты и скоростного «Нового Краснополянского шоссе». Включает три курорта — «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». Кластер популярен круглый год. Летом здесь приятно наслаждаться природными красотами, зимой — кататься и просто отдыхать.