Красная Поляна, дагестанская крепость и ветряки. Роскосмос показал достопримечательности юга РФ с орбиты
Роскосмос сфотографировал регионы юга и Северного Кавказа, туристические локации и знаковые места с орбиты
На первом фото можно увидеть Ростовскую область. Субъект РФ включает 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений и 390 сельских поселений. Общая численность населения по данным Росстата составляет 4 млн 164 тыс. 547 человек.
На второй фотографии показана персидская цитадель Нарын-Кала, расположенная на Дербентском холме. Он возвышается над узким проходом между восточными отрогами Кавказского хребта и Каспийским морем. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее можно увидеть сочинскую тисо-самшитовую рощу. Реликтовый лес расположен на восточном склоне горы Ахун в в 2,5 км от берега Черного моря. Памятник древней природы и одно из самых легкодоступных и знаковых мест на курорте.
Также Роскосмос показал горнолыжный кластер Красная Поляна в Сочи. Он растянулся на 10 км вдоль реки Мзымты и скоростного «Нового Краснополянского шоссе». Включает три курорта — «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Газпром». Кластер популярен круглый год. Летом здесь приятно наслаждаться природными красотами, зимой — кататься и просто отдыхать.
Следом на снимке космического аппарата «Метеор-М» виден Кавказский биосферный заповедник. Располагается на склонах Главного Кавказского хребта на территории трех российских регионов: Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Назван в честь ученого-биолога Христофора Шапошникова. В 1999 году территорию заповедника включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также на снимке Роскосмоса можно разглядеть Ставропольский край и находящуюся на его территории Кармалиновскую ВЭС. Она начала работать 1 апреля 2021 года. Ветропарк состоит из 24 установок мощностью 2,5 МВт каждая. Суммарная мощность ветроэлектростанции составляет 60 МВт.
Как писали Юга.ру, краснодарские астрофизики открыли новый астероид. Его размеры сравнимы с Челябинским метеоритом.