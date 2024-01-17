В Краснодарском крае бронирование курортов на лето 2024 года выросло на 40%

Туроператоры объясняют высокий спрос тем, что многие российские отели раньше выставили летние цены, а сами отдыхающие решили сэкономить за счет скидок. Цены на размещение в регионе летом 2024 года в среднем выросли на 20%.

«Многие отели, например, в Сочи еще в августе-сентябре дали цены на лето 2024 года, и бронирования начались раньше. Также раннее бронирование стимулируется желанием путешественников «зафиксировать» стоимость поездки. Цены на туры в Краснодарский край по разным объектам выросли от 5% до 20%. Всем очевидно, что с приближением высокого сезона они продолжат расти. В нашей компании к середине января спрос на летние туры в Сочи вырос на 46%, на Анапу — в два раза, Геленджик — на 15% по сравнению с показателями прошлого года», — рассказала руководительница пресс-службы туроператора «Алеан» Ирина Романова.



В компании «Дельфин» сообщили, что объемы раннего бронирования морских курортов на данный момент опережают аналогичный период 2023 года примерно на 30%. Туроператор оценил рост стоимости размещения в 19%.

«Темпы бронирования не могут нас не радовать, однако есть опасения, что такой потребительский оптимизм имеет свои пределы. В это же время год назад темпы также были очень высокими, однако к апрелю они стали снижаться. Если раньше у нас был плавный рост спроса в течение всего года, то в последнее время мы имеем два явных пика — январь-март и июнь-июль. Логика потребителей не совсем понятна. Одна из причин, возможно, это желание заранее инвестировать деньги в отдых на фоне невысоких цен, которые предлагает раннее бронирование», — поделился гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин.



По данным Travelline, на курортах Краснодарского края отели 3* подорожали на 27%, средняя стоимость номера за ночь достигла 10-12 тыс. рублей. Гостиницы 4-5* подняли цены на 12-18%. В июне за номер в этих объектах размещения придется заплатить около 17 тыс. рублей за ночь, а в июле — 20 тыс. рублей. Также подорожали отели Геленджика (+53%), Красной Поляны (+48%) и Сочи (+30%).