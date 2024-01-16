В России в 2024 году максимальный размер маткапитала составит 833 тыс. рублей

Правительство РФ увеличило максимальный размер материнского капитала на второго ребенка до 833 тыс. рублей

С 1 февраля 2024 года в России увеличится размер маткапитала. Выплата за первого ребенка составит 630,4 тыс. рублей, а за второго — 833 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал правительства РФ.

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Соответственно, родителям, которые уже получили выплату при рождении первого ребенка, за второго доплатят 202,6 тыс. рублей.



«С 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учетом этого с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тыс. рублей», — рассказал глава Минтруда России Антон Котяков.