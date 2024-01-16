Ущерб антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы составил 20 млн рублей

Об этом сообщил его генеральный директор Саид Рамазанов. По его словам, компенсации с фигурантов пока не взыскали из-за того, что продолжается следствие в отношении задержанных и подозреваемых.

«Устранение последствий погромов в аэропорту Махачкалы обошлось примерно в 20 млн рублей. Вся инфраструктура восстановлена, а критическая инфраструктура была восстановлена на следующий же день после погромов до полудня», — сказал Рамазанов.

Также «Интерфакс» привел данные Верховного суда Дагестана, согласно которым 44 человека ждут своего приговора в СИЗО. Еще возбуждено 242 административных дела: 104 человека были арестованы на 10 суток, на 94 гражданина оштрафованы на суммы от 3 до 10 тыс. рублей, 42 приговорили к обязательным работами, два дела были прекращены.