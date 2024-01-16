Губернатор Краснодарского края предложил ограничить вечеринки на время СВО

Такое предложение озвучил глава региона на встрече с кубанскими СМИ по случаю Дня российской печати. По мнению губернатора Вениамина Кондратьева, нельзя бездумно веселиться, пока кто-то в окопе ждет рассвета.

«Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Это гражданская позиция, она не может быть другой. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой», — сказал Кондратьев.