Губернатор Краснодарского края предложил ограничить вечеринки на время СВО

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Краснодарском крае могут пересмотреть работу ночных клубов в период спецоперации

Такое предложение озвучил глава региона на встрече с кубанскими СМИ по случаю Дня российской печати. По мнению губернатора Вениамина Кондратьева, нельзя бездумно веселиться, пока кто-то в окопе ждет рассвета.

«Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Это гражданская позиция, она не может быть другой. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой», — сказал Кондратьев.

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При этом театры, музеи и учреждения культуры должны продолжить работу, потому что спецоперация не означает «перекрашивание жизни в серый цвет». Но, по его словам, «трансформация осознанности необходима».

Что означает это заявление Кондратьева и как изменится работа ночных клубов, пока неизвестно.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском театре драмы имени Горького 4 февраля впервые выступят Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna. Коллектив исполнит концерт «Симфония № 9 Антона Брукнера».

Вениамин Кондратьев отдых Развлечения СВО

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Губернатор Краснодарского края предложил ограничить вечеринки на время СВО
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