Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna впервые выступят в Краснодаре

Коллектив исполнит концерт «Симфония № 9 Антона Брукнера». Это одно из важнейших произведений позднеромантического симфонического репертуара.

Теодор Курентзис родился и вырос в Греции, где началось его музыкальное образование. В 1994 году приехал учиться у профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Ильи Мусина. В 2004 году в Новосибирске основал оркестр musicAeterna, который с 2011-го по 2019-й был частью труппы Пермского театра оперы и балета. В 2019 году творческой резиденцией musicAeterna стал петербургский Дом Радио, где по инициативе дирижера создали междисциплинарный культурный центр.

Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по России и миру. В 2017 году оркестр стал первым российским коллективом, который открыл основную программу Зальцбургского фестиваля. Сам Курентзис является художественным руководителем Дягилевского фестиваля. Британский критик Ричард Моррисон написал, что Курентзис дирижирует так, будто «опера создана с нуля и заново изучена».

Начало концерта в 18:00. Стоимость билетов от 2500 до 10000 рублей. Купить можно по ссылке. Возрастное ограничение 12+.

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