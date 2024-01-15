В Краснодаре пройдет лекция «Тютчев: поэзия, любовь, политика»

В конференц-зале отеля «Бристоль» в Краснодаре 18 января состоится лекция «Тютчев: поэзия, любовь, политика» от местного образовательного проекта «Культпросвет»

Она посвящена 220-летию со дня рождения поэта.

«Во всех делах своих Тютчев доходил до необыкновенно рельефных кульминаций. В стихах — до гремящих формул, от которых невозможно избавиться. В любви — до катастроф и совсем не маленьких трагедий, от которых умирали избранницы, а поэтические строки становились еще мощнее», — рассказали организаторы.

По их словам, в политике дипломат и философ Тютчев пришел к утверждению неизбежной, апокалиптической войны между Россией и Западом, войны не по инициативе РФ.

Лекцию читает профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы КубГУ Алексей Татаринов.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, 16 января в Краснодаре во дворе художественной школы на Красной/Хакурате откроется выставка картин Сергея Лымаря.