В Сочи в шапках даже альпаки: животным на «Роза Хутор» подарили теплые головные уборы

Обитатели парка «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» получили необычные новогодние подарки

В августе прошлого года в горах Сочи на высоте более 1000 метров над уровнем моря обосновалась 21 альпака.

«Наши альпаки родились в Перу, а в Сочи прибыли из различных европейских питомников. Животным здесь понравилось настолько, что несколько самок уже готовятся стать мамами. В живой природе эти горные животные отлично переносят высоту до 5000 метров с температурой до минус 20 градусов. Конечно, шапки им не нужны, но мы решили порадовать наших питомцев необычными зимними аксессуарами, а заодно напомнить маленьким гостям парка, что нужно слушаться маму и носить в холода головные уборы», — рассказала операционный директор парка альпак «Пача Мама» Ирина Чайкина.

В парке отмечают, что животные по достоинству оценили теплые подарки. Особенно им нравятся ежедневные расчесывание и «укладка», которые сотрудники парка проводят перед тем как нарядить своих питомцев. Новый зимний имидж животных понравился и посетителям — альпаки тут же стали звездами соцсетей. За январские праздничные дни парк «Пача Мама» посетили более 2,5 тысячи гостей, а с начала его открытия, буквально за четыре месяца, — 30 тысяч.

Как обнять и покормить альпак в горах Сочи: подробная инструкция

«Альпаки — животные социальные, они любят общение, тем не менее, шапки мы одеваем лишь на тех из них, кто не против. Шапки связали специально с отверстиями для ушей и с учетом других особенностей», — отметила Ирина Чайкина.

Добраться до места, где живут альпаки, покормить и обнять их, можно на бесплатном шаттле от остановки «Роза Приют». Парк «Пача Мама» работает с 10:00 до 19:00. Помимо альпак в нем обитают пушистые кролики породы «Французский баран» с полуметровым размахом ушей, редкие валлийские овцы и четырехрогие бараны. Скоро в парке появится снежная горка для катания.