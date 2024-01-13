В Ростове начали продавать вареники «с сюрпризом». Как меняются традиции Старого Нового года
Ростовские магазины и пекарни начали продавать вареники, в начинке которых попадается «сюрприз»: горошины черного перца, зерна кукурузы, нитки, кольца и другие
Издание donnews.ru опубликовало обзор нестандартных вареников, которые появились в продаже в ростовских пекарнях и магазинах. Их отличие от обычного ассортимента — попадающиеся в начинке «сюрпризы». Так, кроме привычных капусты, картофеля, сыра или творога на зуб могут попасться, например, горошинки черного перца.
Добавлять в начинку вареников неожиданные ингредиенты — традиция празднования Старого Нового года в регионах юга России и Украины. Об этом рассказали 161.RU культуролог Анна Чухлебова и преподаватель кафедры теории культуры ЮФУ Ольга Кириллова. Каждый «сюрприз» символичен, с разными видами добавок связаны свои приметы. Единого списка «значений» нет, в наши дни вариации добавок безграничны и им приписывают множество примет, в основном положительных.
Скажем, того, кому в варенике попадется вышеупомянутый черный перец, в наступающем году ждут новые впечатления или страсть в любви. А вот что могут значить другие «сюрпризы»:
- лавровый лист — карьерный рост,
- кольцо — к свадьбе,
- изюм — новые перспективы,
- нитка — к дороге,
- монетка — к богатству,
- пуговица — к обновке,
- сахар — сладкая жизнь,
- морковь — новые знакомства,
- ягоды черной смородины — удача,
- зерна кукурузы — к деньгам,
- зеленый горошек — крепкое здоровье.
Это лишь малая часть вариантов добавок и связанных с ними примет, вот еще два довольно длинных списка: в издании «АиФ Ростов-на-Дону» и shakhty-media.ru.
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Более подробно о традициях, связанных со Старым Новым годом, специалисты рассказали «РИА Новостям». В частности, в деревнях было принято собираться за столом и лепить вареники вместе, всей семьей. Это один из ритуалов, которыми сопровождаются действительно народные праздники, такие как Новый год, Рождество, Крещение. Но о начинках с сюрпризами в материале не упоминается. Очевидно, что, как и многие другие, эта традиция меняется с годами, хотя и не уходит совсем. Сегодня вместо совместного времяпрепровождения вареники «с сюрпризом» можно просто купить.
Подробнее о том, почему и как мы отмечаем Старый Новый год, можно почитать в телеграм-канале Александры Архиповой (Минюст внес в реестр иноагентов 26.05.2023) «(Не)занимательная антропология». (будьте внимательны, последний абзац неактуален)
О других праздничных практиках и ритуалах, о том, как осовремениваются традиции отмечания Нового года, рассказал Михаил Алексеевский, городской исследователь и фольклорист, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка», автор телеграм-канала «Антрополог на районе» (@anthropologhetto).
Юга.ру писали, что 14 января в Краснодаре пройдет лекция «Праздничное кино. Ритуализация новогоднего сеанса». Редакторка Юга.ру также собрала обзор кинопремьер этой недели.
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