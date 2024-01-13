В Ростове начали продавать вареники «с сюрпризом». Как меняются традиции Старого Нового года

Ростовские магазины и пекарни начали продавать вареники, в начинке которых попадается «сюрприз»: горошины черного перца, зерна кукурузы, нитки, кольца и другие

Издание donnews.ru опубликовало обзор нестандартных вареников, которые появились в продаже в ростовских пекарнях и магазинах. Их отличие от обычного ассортимента — попадающиеся в начинке «сюрпризы». Так, кроме привычных капусты, картофеля, сыра или творога на зуб могут попасться, например, горошинки черного перца.

Добавлять в начинку вареников неожиданные ингредиенты — традиция празднования Старого Нового года в регионах юга России и Украины. Об этом рассказали 161.RU культуролог Анна Чухлебова и преподаватель кафедры теории культуры ЮФУ Ольга Кириллова. Каждый «сюрприз» символичен, с разными видами добавок связаны свои приметы. Единого списка «значений» нет, в наши дни вариации добавок безграничны и им приписывают множество примет, в основном положительных.

Скажем, того, кому в варенике попадется вышеупомянутый черный перец, в наступающем году ждут новые впечатления или страсть в любви. А вот что могут значить другие «сюрпризы»:

лавровый лист — карьерный рост,

кольцо — к свадьбе,

изюм — новые перспективы,

нитка — к дороге,

монетка — к богатству,

пуговица — к обновке,

сахар — сладкая жизнь,

морковь — новые знакомства,

ягоды черной смородины — удача,

зерна кукурузы — к деньгам,

зеленый горошек — крепкое здоровье.

Это лишь малая часть вариантов добавок и связанных с ними примет, вот еще два довольно длинных списка: в издании «АиФ Ростов-на-Дону» и shakhty-media.ru.