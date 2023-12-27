Как встретить Новый год 2024 правильно: как одеться, что поставить на стол и как загадать желание

Через несколько дней наступит 2024 год (хотя по восточному календарю он начнется только 10 февраля). По китайскому гороскопу на смену Черному Водяному Кролику придет новый покровитель — Деревянный Зеленый Дракон. Те, кто верит в астрологию, знают — чтобы год был удачным, важно не разозлить его главный символ и соблюсти определенные правила и приметы. Юга.ру собрали рекомендации, в чем стоит встречать Новый год, какие блюда готовить и как загадывать желание правильно. Внимание: это ненаучные данные, местами они могут даже противоречить друг другу и точно не являются обязательными к исполнению. Но могут помочь вам повеселиться! Дракон в мифологии — стойкое, терпеливое и мудрое существо. Зеленый цвет и дерево в наступающем году означают, что он ценит не только безудержное веселье, но и стабильность, и гармонию. Дракон помогает целеустремленным людям, которые стремятся к саморазвитию, не боятся перемен и готовы совершать ошибки. Если относиться к нему с уважением, то он поможет преодолеть любые препятствия и выйти из сложных ситуаций целыми и невредимыми.

© Фото svetlanasokolova, Freepik.com

В чем встречать Новый год 2024 Дракон предпочитает яркие цвета, качественные ткани и блестящие аксессуары . Чтобы задобрить символ, нужно тщательно подойти к выбору наряда. Даже есть встретить Новый год планируете дома в кругу семьи. Основная рекомендация — в образе должны быть красный и зеленый цвета. Спокойные пастельные варианты придется исключить. Что касается материалов, то лучше рассмотреть атлас, шелк, парчу, лен, шерсть и хлопок, а синтетику лучше избегать. Женщинам стоит обратить внимание на облегающие платья в пол и дополнить их массивными золотыми аксессуарами — стиль дорого-богато дракон точно оценит. Если яркие наряды вам не по душе, можно выбрать несвойственный вам фасон или образ, который в обычной жизни вы едва ли наденете.

Читайте также: 13 самых популярных суеверий и примет

Дракон ценит личный комфорт и удобство. Можно одеться совсем просто, но расставить акценты. Например, выбрать интересные и необычные украшения и дополнить образ ярким вечерним макияжем (блестки и стразы приветствуются) или прической. Мужчинам стоит отказаться от простых повседневных футболок и джинсов. Идеальный вариант — классический костюм. Однако и простое сочетание брюк и рубашки тоже будет уместно. Подходящими цветами будут оттенки бордового или темно-зеленого. Если ничего подходящего нет, а покупать не хочется, то подойдут более привычные серые, коричневые и темные оттенки. Образ можно разбавить ярким галстуком, бабочкой или запонками.

© Фото senivpetro, Freepik.com

Как украсить дом В декоре тоже лучше всего обратиться к ярким цветам и блестящим декоративным элементам. Мишура, гирлянды, китайские фонарики — пусть в ход идет абсолютно все. Из цветов лучше всего комбинировать красные, зеленые, серебристые и золотые оттенки. От искусственной елки стоит отказаться, а привычные снежинки заменить на фигурки дракона из фольги. Из декоративных элементов обязательно должны присутствовать изделия из дерева . Это может быть посуда для сервировки, статуэтки, елочные игрушки.

Читайте также: Талисманы и суеверия действительно влияют на успех

Следует активно использовать изображение символа года . В конкретном случае работает правило: чем больше, тем лучше. Причем не стоит убирать все, что связано с драконом, сразу после праздников. Используйте в течение года, это точно привлечет удачу. Дракон любит, чтобы было много света . Поэтому украсьте дом гирляндами, свечами и огнями по максимуму. Еще символично в новом году завести зеленого друга, но не дракона, а растение делоникс, которое называют огненным деревом.

© Фото jcomp, Freepik.com

Что должно быть на новогоднем столе Дракон считается гурманом, который любит сложные и изысканные блюда . Кроме того, их следует готовить только из свежих, натуральных продуктов. Под запретом полуфабрикаты и консервы. Если вы традиционно подаете к столу котлеты или пельмени, то фарш и тесто лучше сделать вручную. Дракон непременно оценит такие старания.

Конкретных блюд, которые стоит готовить для новогодней ночи, нет. Самое важное, чтобы было разнообразие и изобилие. Главный продукт — мясо в любом виде (жареное, запеченное, вареное). Гарнир может быть любым. Кроме того, китайцы считают дракона сладкоежкой. К финалу праздника можно подать на стол десерт. Но, как было сказано выше, приготовить его лучше самостоятельно. Задобрить покровителя года удастся острыми блюдами. Рекомендуется приготовить что-то пряное из китайской кухни или просто подать острый соус к основному блюду (мясу).

© Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Какими должны быть подарки Если хочется подарить что-то родственникам и друзьям, то лучше обратить внимание на фигурки драконов — символ силы, удачи и защиты. Подойдут в качестве презента зеленые драгоценные камни и минералы . Нефрит, александрит, изумруд, амазонит, бирюза, яшма символизируют процветание и благополучие. Ношение амулетов с ними притягивает успех и укрепляет здоровье человека. Можно подарить живые зеленые растения . Согласно китайской философии это знак жизни, роста, изобилия и удачи. Гармонию и спокойствие принесут новым владельцам одежда, аксессуары и текстиль зеленого цвета . Есть и список сувениров, которые дарить противопоказано. Они могут разозлить Дракона и навлечь неудачу как на дарящего, так и на принимающего. Это часы, кошелек, ножницы, ножи, сабли, маникюрные наборы, перчатки и варежки, зонт, зеркало, любые предметы и вещи с числом четыре, зеленые головные уборы, а также все, что связано с огнем и его изображением.

© Фото benzoix, Freepik.com

Как правильно загадать желание Чтобы все задуманное сбылось, нужно тщательно подойти к процессу. Есть несколько способов загадать заветное желание. Самый популярный — написать просьбу на листке бумаги, под бой курантов поджечь его и пепел бросить в фужер с напитком. После этого выпить содержимое бокала до дна.

Другие приметы на Новый год 2024 Стоит заранее избавиться от долгов и не брать с собой в новый год финансовые обязательства. Праздник нельзя отмечать с пустыми карманами, иначе обогащения ждать бессмысленно. Также не надевайте чужую, старую и грязную одежду. Дракон не любит жадных людей, лучше потратиться на свежий новогодний образ. За это вам воздастся. Рекомендуют отказаться от классического застолья с монотонным поеданием салатов в пользу разнообразных игр, викторин, танцев и других развлечений. Это понравится не только Дракону, но и вашим гостям.

Читайте также: 13 самых популярных суеверий и примет