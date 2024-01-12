Жителям Краснодара обещают включить отопление через три дня после аварии

Мэр Краснодара пообещал устранить аварию отопления в Прикубанском округе Краснодара к вечеру 12 января. Прокуратура начала проверку

9 января «Южная управляющая компания» сообщила , что в краснодарской котельной на улице Восточно-Кругликовская, 55/4 произошла авария. Жители домов на соседних улицах остались без отопления.

10 января власти Краснодара заявили, что работа объекта восстановлена, аварийный котел поменяли и тепловики увеличивают мощности по доставке теплоносителя. Но жалобы от жителей продолжали поступать, батареи были холодными.

11 января МЦУ Краснодара сообщил, что к вечеру того же дня на котельной поставят еще один котел и тепло появится в домах. Однако позже мэр города Евгений Наумов написал в своем телеграм-канале, что дополнительный котел запустят в работу только вечером 12 января.



Прокуратура Краснодарского края организовала проверку из-за массового отключения отопления и электроснабжения. Ведомство принимает меры по восстановлению прав пострадавших жителей Прикубанского округа.

Как писали ранее Юга.ру, жителей Краснодара предупредили о новом методе мошенничества с обслуживанием газовой техники.