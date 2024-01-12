На выходных в Краснодарском крае ожидаются снег и сильный ветер

На выходных в регионе будет облачно с прояснениями. Местами осадки в виде мокрого снега, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром с порывами 15-20 м/с.

На участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с. Температура воздуха опустится до -5…-10 ºС. На дорогах гололедица, возможны снежные заносы.

13 января температура воздуха ночью -11…-16 °С, местами до -17…-22 °С. Днем -8…-13 °С. 14 января ночью -13…-18 °С, местами -20…-25 °С. Днем -5…-10 °С, в южной половине региона -2…+3 °С. В горах ночью до -17…-22 °С, днем -8…-13 °С.

На Черноморском побережье 13 января ночью -5…-10 °С, днем 0…-5 °С. 14 января -2…-7 °С и 2-7 °С соответственно.