ГК ТОЧНО построит в Краснодаре первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) построит в Краснодаре фитнес-клуб «Balance Родные просторы» с открытым бассейном с морской водой

Комплекс расположится на территории одноименного микрорайона «Родные Просторы» и станет самым масштабным проектом застройщика среди фитнес-клубов сети Balance. На территории оборудуют непосредственно фитнес-клуб и зону отдыха с открытым бассейном Balance Sun.

В фитнес-клубе построят: два крытых бассейна (взрослый и детский);

банный комплекс и спа-зону;

зал единоборств и кроссфита;

студии индивидуальных и групповых занятий;

тренажерный зал с профессиональным оборудованием;

зону реабилитационного фитнеса.

Членам клуба предложат самые популярные тренировки: антигравити-йога, сайкл, Aquaflat, Mind-body, кроссфит, TRX, единоборства и другие.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В зоне Balance kids предусмотрят игровые и фитнес-залы для детей до 6 лет и от 7 до 13 лет. Пространства оборудуют с учетом возрастных особенностей, а занятия сформируют так, чтобы закрыть все потребности в развивающих, спортивных и оздоровительных программах для детей и подростков.

В клубе отдыха Balance Sun с открытой аквазоной с мая по октябрь будет работать подогреваемый бассейн с морской водой. Здесь построят места для отдыха с шезлонгами, русскую баню, детскую зону и Balance cafe.

По данным ГК ТОЧНО, фитнес-клуб планируют достроить во втором полугодии 2025 года.

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Этот проект Balance станет третьим в Краснодаре. Сейчас в городе функционируют два фитнес-клуба сети — в жилых комплексах «Империал» и «Абрикосово», еще один клуб — «Balance Форт Адмирал» в Туапсе планируют открыть в третьем квартале этого года.