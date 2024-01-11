ГК ТОЧНО построит в Краснодаре первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) построит в Краснодаре фитнес-клуб «Balance Родные просторы» с открытым бассейном с морской водой

Комплекс расположится на территории одноименного микрорайона «Родные Просторы» и станет самым масштабным проектом застройщика среди фитнес-клубов сети Balance.

На территории оборудуют непосредственно фитнес-клуб и зону отдыха с открытым бассейном Balance Sun.

В фитнес-клубе построят:

  • два крытых бассейна (взрослый и детский);
  • банный комплекс и спа-зону;
  • зал единоборств и кроссфита;
  • студии индивидуальных и групповых занятий;
  • тренажерный зал с профессиональным оборудованием;
  • зону реабилитационного фитнеса. 

Членам клуба предложат самые популярные тренировки: антигравити-йога, сайкл, Aquaflat, Mind-body, кроссфит, TRX, единоборства и другие. 

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В зоне Balance kids предусмотрят игровые и фитнес-залы для детей до 6 лет и от 7 до 13 лет. Пространства оборудуют с учетом возрастных особенностей, а занятия сформируют так, чтобы закрыть все потребности в развивающих, спортивных и оздоровительных программах для детей и подростков.

В клубе отдыха Balance Sun с открытой аквазоной с мая по октябрь будет работать подогреваемый бассейн с морской водой. Здесь построят места для отдыха с шезлонгами, русскую баню, детскую зону и Balance cafe.

По данным ГК ТОЧНО, фитнес-клуб планируют достроить во втором полугодии 2025 года.  

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Этот проект Balance станет третьим в Краснодаре. Сейчас в городе функционируют два фитнес-клуба сети — в жилых комплексах «Империал» и «Абрикосово», еще один клуб — «Balance Форт Адмирал» в Туапсе планируют открыть в третьем квартале этого года. 

Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе стартовали продажи квартир у моря в комплексе «Монако» от ГК ТОЧНО.

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