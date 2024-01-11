ГК ТОЧНО построит в Краснодаре первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) построит в Краснодаре фитнес-клуб «Balance Родные просторы» с открытым бассейном с морской водой
Комплекс расположится на территории одноименного микрорайона «Родные Просторы» и станет самым масштабным проектом застройщика среди фитнес-клубов сети Balance.
На территории оборудуют непосредственно фитнес-клуб и зону отдыха с открытым бассейном Balance Sun.
В фитнес-клубе построят:
- два крытых бассейна (взрослый и детский);
- банный комплекс и спа-зону;
- зал единоборств и кроссфита;
- студии индивидуальных и групповых занятий;
- тренажерный зал с профессиональным оборудованием;
- зону реабилитационного фитнеса.
Членам клуба предложат самые популярные тренировки: антигравити-йога, сайкл, Aquaflat, Mind-body, кроссфит, TRX, единоборства и другие.
В зоне Balance kids предусмотрят игровые и фитнес-залы для детей до 6 лет и от 7 до 13 лет. Пространства оборудуют с учетом возрастных особенностей, а занятия сформируют так, чтобы закрыть все потребности в развивающих, спортивных и оздоровительных программах для детей и подростков.
В клубе отдыха Balance Sun с открытой аквазоной с мая по октябрь будет работать подогреваемый бассейн с морской водой. Здесь построят места для отдыха с шезлонгами, русскую баню, детскую зону и Balance cafe.
По данным ГК ТОЧНО, фитнес-клуб планируют достроить во втором полугодии 2025 года.
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