Жители центра Краснодара остались без света
В ЕДДС Краснодара рассказали об аварии на сетях. Жители Западного округа остались без электроэнергии
11 января телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В связи с этим отключены ПС «Нефтеперерабатывающий завод» «НПЗ-3», РП-27 — ТП-1537п и девять трансформаторных подстанций.
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Без электроэнергии остались жители на улицах:
- Гудимы;
- Мира;
- Суворова;
- Седина;
- переулок Тракторный;
- Орджоникидзе;
- Кондратенко Николая;
- Октябрьская;
- Постовая;
- Рашпилевская.
Сотрудники диспетчерской службы рассказали, что сейчас на месте работает аварийная бригада. Приблизительное время ремонта не уточняется.
Как писали ранее Юга.ру, 10 января без электроэнергии остались жители Прикубанского округа Краснодара.
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