Жители центра Краснодара остались без света

В ЕДДС Краснодара рассказали об аварии на сетях. Жители Западного округа остались без электроэнергии

11 января телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В связи с этим отключены ПС «Нефтеперерабатывающий завод» «НПЗ-3», РП-27 — ТП-1537п и девять трансформаторных подстанций.

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