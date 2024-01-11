Жители центра Краснодара остались без света

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ЕДДС Краснодара рассказали об аварии на сетях. Жители Западного округа остались без электроэнергии

11 января телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В связи с этим отключены ПС «Нефтеперерабатывающий завод» «НПЗ-3», РП-27 — ТП-1537п и девять трансформаторных подстанций.

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Без электроэнергии остались жители на улицах:

  • Гудимы;
  • Мира;
  • Суворова;
  • Седина;
  • переулок Тракторный;
  • Орджоникидзе;
  • Кондратенко Николая;
  • Октябрьская;
  • Постовая;
  • Рашпилевская.

Сотрудники диспетчерской службы рассказали, что сейчас на месте работает аварийная бригада. Приблизительное время ремонта не уточняется.

Как писали ранее Юга.ру, 10 января без электроэнергии остались жители Прикубанского округа Краснодара.

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