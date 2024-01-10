Тысячи жителей Краснодара остались без света, воды и отопления из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 января в большом районе жилых домов в Прикубанском округе Краснодара отключили электроэнергию

10 января в 7:40 телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе из-за повреждения на линии 6-10 кВ. Из-за аварии отключены подстанции «СВ-444», «СВ-436» и 14 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы: 40 лет Победы, 1 Мая, Российская, 21 Партсъезда, Памирская, Подольская, Шпака, Вторая Российская, Таймырская, Черкасская.

Сотрудники диспетчерской службы сообщили, что на месте работает аварийная бригада, но не уточнили даже приблизительное время ремонта.

В комментариях к посту телеграм-канала «Туподар» о вчерашнем отключении света в поселке Индустриальный пользователи говорили, что света в Прикубанском округе нет с 7 часов утра. Они добавляли, что в большинстве случаев отключение света означает отсутствие и воды, и отопления.

Как сообщали Юга.ру, 9 января в жилых домах центра Краснодара отключили отопление в первый день похолодания. 

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