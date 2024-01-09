В Краснодаре крепчают морозы. Температура упадет до -12 °С

В Краснодаре 10 и 11 января ожидается дождь и мокрый снег. Ветер восточной четверти с переходом на западную 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Об этом сообщает ЦГМС региона.

Температура воздуха ночью 10 января от -12 до -10 °С, а днем от -3 до -1 °С. 11 января ночью от -3 до -5°С, днем 2-4 °С.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, утром 10 января на Черноморском побережье на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик прогнозируют сильный северо-восточный ветер с порывами до 30 м/с. Температура воздуха от -5 до -10 °С.



Также спасатели предупреждают, что 10 и 11 января в связи с ожидаемым усилением северо-западного ветра в нижнем течении реки Кубань в Темрюкском районе возможен подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 9 января из-за снега встали трамваи, а пробки на дорогах города достигли 7 баллов.