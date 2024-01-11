Краснодар попал в число лидеров по качеству жилищных условий

Краснодар попал в топ городов с лучшими жилищными условиями в стране

Столица Кубани набрала 62,3 балла в индексе качества жизни ВЭБ.РФ. Это почти на 10 баллов выше, чем среднее значение по российским городам.

Уровень обеспеченности жильем в Краснодаре составляет 37,7 кв. метра на человека. Это выше среднестатистических показателей. Средние параметры также превышает количество комнат на человека — 1,44. Износ городских сетей в краевой столице меньше, чем в среднем в других городах, — 28% к 43%.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в список лидеров по рождаемости в России. В 2023 году в регионе родились около 54 тыс. детей, в том числе 580 двоен и 7 троен.