Экс-губернатор Кубани Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Экс-глава Минсельхоза РФ и бывший губернатор Кубани Александр Ткачев учредил в столице компанию «Москва парк»

Ткачев, по данным ЕГРЮЛ, учредил эту компанию 28 декабря 2023 года. Она связана с деятельностью культурных, развлекательных и тематических парков. Ее возглавил бывший руководитель ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя России Дмитрий Лабыкин. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как пишет СМИ, ГК «Мантера», которая объединяет турбизнес Ткачева, не прокомментировала учреждение новой компании. Мэрия Москвы также отказалась от ответа.

Напомним, что сегодня «Мантера» владеет тематическим парком развлечений «Сочи парк». В ближайшие годы в его развитие планировали вложить более 1 млрд рублей.

В сентябре 2023 года «Мантера» рассказала о планах возвести тематический парк развлечений на острове Русский во Владивостоке за 27 млрд рублей. Там благоустроят гостиницы, агрофуд-парк, развлекательный центр и сам тематический парк с аттракционами.

Ранее Юга.ру писали о том, что компания, связанная с семьей Ткачева, купила активы крымского казино.

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Экс-губернатор Кубани Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес
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