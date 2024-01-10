Экс-губернатор Кубани Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес

Экс-глава Минсельхоза РФ и бывший губернатор Кубани Александр Ткачев учредил в столице компанию «Москва парк»

Ткачев, по данным ЕГРЮЛ, учредил эту компанию 28 декабря 2023 года. Она связана с деятельностью культурных, развлекательных и тематических парков. Ее возглавил бывший руководитель ФКУ «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя России Дмитрий Лабыкин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пишет СМИ, ГК «Мантера», которая объединяет турбизнес Ткачева, не прокомментировала учреждение новой компании. Мэрия Москвы также отказалась от ответа.

Напомним, что сегодня «Мантера» владеет тематическим парком развлечений «Сочи парк». В ближайшие годы в его развитие планировали вложить более 1 млрд рублей.



В сентябре 2023 года «Мантера» рассказала о планах возвести тематический парк развлечений на острове Русский во Владивостоке за 27 млрд рублей. Там благоустроят гостиницы, агрофуд-парк, развлекательный центр и сам тематический парк с аттракционами.