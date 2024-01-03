В Краснодаре открылась выставка «Традиция реалистической картины»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре работает выставка «Преемственность: Владимир Мехед, Виктор Коваленко. Традиция реалистической картины»

Представлено более 100 работ заслуженного художника Республики Адыгея Владимира Мехеда и заслуженного деятеля искусств Кубани Виктора Коваленко.

«В своем творчестве Владимир Мехед и Виктор Коваленко представляют пейзажи родной земли по-разному. Сравнение их произведений позволит лучше выявить художественную индивидуальность мастеров, обнаружить различные грани реалистического метода», — рассказали в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 28 января по адресу улица Красная, 15

Как писали Юга.ру, 6 и 7 января в Краснодаре пройдёт фестиваль «КИТ Зимой», участники которого будут соревноваться в спортивные версии «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга» и «Своей игры».

Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Традиция реалистической картины»
56% краснодарцев с трудом возвращаются к работе после праздников
В Сочи снесли 20 самостроев
Сочинские ученые создали три новых сорта мандаринов
Астрахань и Сочи свяжет прямое авиасообщение
В России МРОТ вырос на 3 тыс. рублей

Лента новостей

Реклама на сайте