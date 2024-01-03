В Краснодаре открылась выставка «Традиция реалистической картины»

Представлено более 100 работ заслуженного художника Республики Адыгея Владимира Мехеда и заслуженного деятеля искусств Кубани Виктора Коваленко.

«В своем творчестве Владимир Мехед и Виктор Коваленко представляют пейзажи родной земли по-разному. Сравнение их произведений позволит лучше выявить художественную индивидуальность мастеров, обнаружить различные грани реалистического метода», — рассказали в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 28 января по адресу улица Красная, 15

Как писали Юга.ру, 6 и 7 января в Краснодаре пройдёт фестиваль «КИТ Зимой», участники которого будут соревноваться в спортивные версии «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга» и «Своей игры».