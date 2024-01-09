В Сочи открыли пункты утилизации новогодних елок

Отслужившее в праздник дерево может пойти на корм животным. Из стволов сделают щепу, которую будут использовать в качестве удобрения почвы, а также подсыпать в вольеры животным или на экологические тропы курорта.

Куда сдать елку

Лазаревский район, муниципальная ярмарка на улице Аэродромной — ежедневно с 8:00 до 20:00;

Центральный район, улица Дагомысская, муниципальная ярмарка «Ареда», с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00. Улица Альпийская, 5, МБУ «Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» — круглосуточно;

Хостинский район, Мацеста, улица Аллея Челтенхема, муниципальная ярмарка «Мацеста» — с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00;

Адлерский район, Блиново, улица Лесная, муниципальная ярмарка в районе дома № 20/1 — с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00.

Перед тем, как сдать елку в пункты утилизации, необходимо снять с неё все новогодние украшения: шары, гирлянды, мишуру. Экологическая акция продлится до 28 января.