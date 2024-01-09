В Сочи открыли пункты утилизации новогодних елок

Краснодарский край

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  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

В четырех районах Сочи открылись пункты утилизации новогодних елок

Отслужившее в праздник дерево может пойти на корм животным. Из стволов сделают щепу, которую будут использовать в качестве удобрения почвы, а также подсыпать в вольеры животным или на экологические тропы курорта.

Куда сдать елку

  • Лазаревский район, муниципальная ярмарка на улице Аэродромной — ежедневно с 8:00 до 20:00;
  • Центральный район, улица Дагомысская, муниципальная ярмарка «Ареда», с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00. Улица Альпийская, 5, МБУ «Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова» — круглосуточно;
  • Хостинский район, Мацеста, улица Аллея Челтенхема, муниципальная ярмарка «Мацеста» — с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00;
  • Адлерский район, Блиново, улица Лесная, муниципальная ярмарка в районе дома № 20/1 — с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00.

Перед тем, как сдать елку в пункты утилизации, необходимо снять с неё все новогодние украшения: шары, гирлянды, мишуру. Экологическая акция продлится до 28 января.

Как писали Юга.ру, краснодарский экоцентр в январе будет принимать живые елки на переработку. 

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