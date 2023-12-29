Краснодарский экоцентр в январе будет принимать живые елки на переработку

Краснодарцам рассказали, куда сдать живую елку после Нового года

Жители Краснодара после Нового года смогут сдать живые елки на переработку. Принимать деревья будет экоцентр «Чистая среда» на ул. Одесской, 48.

Привезти елку можно с 9 до 14 января. «Деревья будут использованы для создания пермакультурного сада — это такой сад, в котором растения не просто растут, а взаимодействуют друг с другом, создавая целую экосистему. Ветви будут переработаны в щепки, а стволы использованы целиком», — рассказали в экоцентре.

Увольнения по «алкогольной статье»: россияне рассказали о неудачных корпоративах

В организации просят предварительно снять с дерева все игрушки и другие украшения.