Ашуба сказал, что ситуация на абхазских заправках «плачевная», так как запасы почти иссякли, а ввозить новые партии нельзя. По его мнению, строить прогнозы сложно, но если текущая ситуация затянется, то местные компании полностью лишатся нефтепродуктов, что приведет к кризису. Он отметил, что одна «Роснефть-Абхазия» вряд ли сможет обслужить всех потребителей.

5 января сайт Sputnik узнал у президента Топливной ассоциации Абхазии, объединяющей 40 компаний, что с 1 января продажа топлива практически прекращена на заправках республики. По информации Артура Ашубы, такая ситуация сложилась на всех АЗС кроме «Подорожника», где еще есть запасы до февраля, и «Роснефти-Абхазия», связанных с экспортером-монополистом.

Гендиректор сети автозаправок «АЗиД» Адамыр Габуния сказал сайту Sputnik, что отпуск бензина частично приостановили еще с 25 декабря, а заявки на покупку в январе не принимались.

«Топлива у нас, можно сказать, нет. Потому что из шести АЗС работает только одна и то в очень усеченном режиме. Мы не имеем возможности пополнить карты даже важным клиентам, службам. Скорее всего, это продлится до тех пор, пока мы не сможем завести топливо», — сказал Габуния.

Он добавил, что 26 декабря члены Топливной ассоциации Абхазии и сотрудники компаний выразили общий протест «против прямых контрактов на поставку с «Роснефтью» как с единственным поставщиком, так как это будет означать монополизацию рынка».

«Мы публично говорили и обращались к президенту, что это неправильно, это монополизация рынка, и такая ситуация никого не устраивает ни с коммерческой, ни с государственной точки зрения», — подытожил Габуния.