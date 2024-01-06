На автозаправках Абхазии кончается топливо. Компании обвинили «Роснефть» в монополизации ввоза нефтепродуктов из РФ в республику

Абхазия, Краснодарский край

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  • Автомобильная заправка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Автомобильная заправка © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Топливная ассоциация Абхазии прокомментировала дефицит топлива на республиканских заправках

Предыстория. 16 декабря правительство РФ наделило компанию «Роснефть» исключительным правом на экспорт нефтепродуктов в Абхазию.

5 января сайт Sputnik узнал у президента Топливной ассоциации Абхазии, объединяющей 40 компаний, что с 1 января продажа топлива практически прекращена на заправках республики. По информации Артура Ашубы, такая ситуация сложилась на всех АЗС кроме «Подорожника», где еще есть запасы до февраля, и «Роснефти-Абхазия», связанных с экспортером-монополистом.

Ашуба сказал, что ситуация на абхазских заправках «плачевная», так как запасы почти иссякли, а ввозить новые партии нельзя. По его мнению, строить прогнозы сложно, но если текущая ситуация затянется, то местные компании полностью лишатся нефтепродуктов, что приведет к кризису. Он отметил, что одна «Роснефть-Абхазия» вряд ли сможет обслужить всех потребителей.

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Гендиректор сети автозаправок «АЗиД» Адамыр Габуния сказал сайту Sputnik, что отпуск бензина частично приостановили еще с 25 декабря, а заявки на покупку в январе не принимались.

«Топлива у нас, можно сказать, нет. Потому что из шести АЗС работает только одна и то в очень усеченном режиме. Мы не имеем возможности пополнить карты даже важным клиентам, службам. Скорее всего, это продлится до тех пор, пока мы не сможем завести топливо», — сказал Габуния.

Он добавил, что 26 декабря члены Топливной ассоциации Абхазии и сотрудники компаний выразили общий протест «против прямых контрактов на поставку с «Роснефтью» как с единственным поставщиком, так как это будет означать монополизацию рынка».

«Мы публично говорили и обращались к президенту, что это неправильно, это монополизация рынка, и такая ситуация никого не устраивает ни с коммерческой, ни с государственной точки зрения», — подытожил Габуния.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2023 года Минэнерго объяснило сложности с поставками топлива в ЮФО загруженностью железных дорог. Через несколько недель министр энергетики РФ назвал дефицит топлива на юге страны искусственным, а ФАС заявила о проверке.

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